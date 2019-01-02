02.01.2019 | 10:22

Тело еще одного погибшего извлечено из-под завалов частично разрушенного жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщили в оперативном штабе МЧС, передает РИА Новости.

Таким образом число жертв достигло 14, среди них один ребенок. Судьба около 30 человек остается неизвестной.

Утром 2 января сообщалось, что квартиры в пострадавшем доме признаны пригодными для проживания.

Днем 1 января под завалами был найдем 11-месячный ребенок, которого позже самолетом переправили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля.