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В стране и мире | Спасатели нашли тело 14 погибшего при взрыве в Магнитогорске

02.01.2019|10:22
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Тело еще одного погибшего извлечено из-под завалов частично разрушенного жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщили в оперативном штабе МЧС, передает РИА Новости.

Таким образом число жертв достигло 14, среди них один ребенок. Судьба около 30 человек остается неизвестной.

Утром 2 января сообщалось, что квартиры в пострадавшем доме признаны пригодными для проживания.

Днем 1 января под завалами был найдем 11-месячный ребенок, которого позже самолетом переправили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля.

Источник — lenta.ru
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