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В стране и мире | Российские олигархи потеряли шесть миллиардов долларов

02.01.2019|12:31
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Российские миллиардеры потеряли в 2018 году почти шесть миллиардов долларов. Расчеты проведены РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Всего в список из 500 богатейших человек мира входят 25 россиян. Увеличить свое состояние удалось девяти из них.

Первое место среди россиян занимает один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин с 19,6 миллиарда долларов. Его состояние за год выросло на 687 миллионов.

Следом расположились совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, который в 2018-м стал богаче на 2,77 миллиарда долларов (до 19,4 миллиарда), и основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, на счету которого 17,9 миллиарда долларов (минус 146 миллионов).

Источник — lenta.ru
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Гость|02.01.2019 12:42|

они потеряли 6,друг помог на 26,плюс с карманов народа вытащат на 80.

Гость|02.01.2019 12:52|

Дерипаске удалось добиться снятия санкций США со своих ключевых активов — En+, «Русала». Для этого бизнесмену пришлось отдать почти полный контроль над ними через советы директоров «Русала» и En+ гражданам США и Великобритании.

Гость|02.01.2019 12:56|

санкции нам на пользу))

Гость|02.01.2019 13:04|

В полунищей стране 25$ миллиардеров, как так.. откуда дровишки ?

Имя: Гость
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