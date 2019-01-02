02.01.2019 | 10:20

Смерть 30-летнего актера Владимира Дыховичного может быть связана с наркотиками. Об этом в своем Facebook написал журналист Кирилл Шулика.

Он напомнил, что в 2016 году артиста задержали с 0,7 грамма метамфетамина в центре Москвы.

При этом точной информации о причинах смерти нет. Вдова Ивана Дыховичного Ольга опубликовала в своем Facebook фотографию Владимира с подписью «RIP».

Владимир Дыховичный — продолжатель знаменитой актерской династии. Его последним появлением на большых экранах стала роль Файнштейна в картине Кирилла Серебренникова «Лето».