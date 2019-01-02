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В стране и мире | Причиной смерти Владимира Дыховичного назвали наркотики

02.01.2019|10:20
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Смерть 30-летнего актера Владимира Дыховичного может быть связана с наркотиками. Об этом в своем Facebook написал журналист Кирилл Шулика.

Он напомнил, что в 2016 году артиста задержали с 0,7 грамма метамфетамина в центре Москвы.

При этом точной информации о причинах смерти нет. Вдова Ивана Дыховичного Ольга опубликовала в своем Facebook фотографию Владимира с подписью «RIP».

Владимир Дыховичный — продолжатель знаменитой актерской династии. Его последним появлением на большых экранах стала роль Файнштейна в картине Кирилла Серебренникова «Лето».

Источник — lenta.ru
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