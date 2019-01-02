Пензенское информационное агентство|18+|Среда|2 янв 2019|11:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

В стране и мире | Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»

02.01.2019|10:19
Печать

Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».

Автор статьи переиначил утверждение российского лидера о том, что у России «помощников у нас никогда не было и не будет» в «демонстративное утверждение, что стране не нужна помощь извне». «Дерзкий призыв прозвучал в связи с обострением отношений России с Западом в 2018 году, особенно в связи с попыткой убийства Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери», — отмечается в материале.

В качестве «противовеса» газета преподнесла новогоднее обращение президента США Дональда Трампа. Он кратко пообещал своим гражданам «великолепный предстоящий год» и пошутил, что не винит американцев в том, что те «празднуют, пока он работает в Белом доме».

31 декабря стало известно, что новогоднее обращение Путина к россиянам останется без изменений, несмотря на события, произошедшие в Магнитогорске. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поздравление было записано до того, как стало известно, и когда президент прибыл в Челябинскую область, уже вышло в эфир в дальневосточных регионах страны.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|02.01.2019 10:34|

Докладчик докладает на тему вообче...

Гость|02.01.2019 10:36|

а он в этом году даже ни чего и не обещал нам и как жить теперь

Гость|02.01.2019 10:43|

"Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»"

Не "дерзким",а мерзким.Как и сам президент с друзьями.

Гость|02.01.2019 10:43|

Вслепую, наощупь....чтоб не ценников не пугаться, это ценники или номера телефонов?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 