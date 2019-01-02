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В стране и мире | Мэр вступил в должность и через полтора часа умер

02.01.2019|15:54
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В Мексике мэра муниципалитета Тлахиако на юге страны убили через полтора часа после принятия присяги. Об этом сообщает ТАСС.

При нападении на Алехандро Апарисио получили ранения еще два человека. Как рассказал губернатору штата Оахаки генеральный прокурор, подозреваемый в покушении уже задержан.

Мексика стала настоящим полем боя для наркокартелей. В 2016 году страна заняла второе место по числу насильственных смертей: 23 тысячи погибших. Мексика уступила только Сирии, где с 2011 года не прекращается гражданская война. В 2016-м в САР было зафиксировано 60 тысяч насильственных смертей. За десять лет, прошедших с момента, когда мексиканские власти объявили войну организованной преступности, погибли примерно 200 тысяч граждан страны, еще 30 тысяч человек пропали без вести.

Источник — lenta.ru
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