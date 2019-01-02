Число жертв взрыва в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске выросло до 20. Об этом сообщили в оперативном штабе МЧС, передает ТАСС.
За последнее время спасатели извлекли из-под завалов тела мужчины и женщины. Таким образом неизвестной остается судьба 23 человек.
Как сообщили агентству в управлении социальной защиты администрации города, 14 погибших уже опознаны.
Утром 2 января сообщалось, что сотрудниками МЧС было найдено тело ребенка.
Среда, 2 января, в Челябинской области объявлена днем траура.
Обрушение подъезда жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. По основной версии, причиной стал взрыв бытового газа. В тот же день Магнитогорск посетил президент России Владимир Путин.
Версию теракта в СКР и ФСБ отвергли.