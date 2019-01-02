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В стране и мире | Число жертв взрыва в Магнитогорске выросло до 20

02.01.2019|15:48
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Число жертв взрыва в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске выросло до 20. Об этом сообщили в оперативном штабе МЧС, передает ТАСС.

За последнее время спасатели извлекли из-под завалов тела мужчины и женщины. Таким образом неизвестной остается судьба 23 человек.

Как сообщили агентству в управлении социальной защиты администрации города, 14 погибших уже опознаны.

Утром 2 января сообщалось, что сотрудниками МЧС было найдено тело ребенка.

Среда, 2 января, в Челябинской области объявлена днем траура.

Обрушение подъезда жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. По основной версии, причиной стал взрыв бытового газа. В тот же день Магнитогорск посетил президент России Владимир Путин.

Версию теракта в СКР и ФСБ отвергли.

Источник — lenta.ru
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