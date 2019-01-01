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В стране и мире | Российский подросток встретил новый год и напал на полицейского

01.01.2019|15:05
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В Туле в новогоднюю ночь подросток напал на полицейского. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Тульской области.

По предварительным данным, 17-летний юноша находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя на улице агрессивно, из-за чего к нему подошел сотрудник правоохранительных органов. После этого подросток ударил полицейского по руке осколком разбитой бутылки.

Юношу задержали, следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса России («Применение насилия, не опасного для здоровья и жизни, в отношении представителя власти»).

Источник — lenta.ru
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