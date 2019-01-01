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В стране и мире | Российская молодежка обыграла канадцев на ЧМ по хоккею

01.01.2019|11:11
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Молодежная сборная России по хоккею одержала победу над сборной Канады и вышла в плей-офф чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Об этом во вторник, 1 января, сообщает ТАСС.

Встреча сборных России и Канады завершилась со счетом 2:1. Счет на третьей минуте матча открыл игрок канадской команды Коди Гласс. В команде победителей отличились Григорий Денисенко на шестой минуте и Павел Шэн на 52-ой.

Подопечные Валерия Брагина вышли в четвертьфинал турнира и по итогам игр заняли первое место в группе А, набрав 12 очков. Канадская сборная разместилась на втором месте с 9-ю очками.

28 декабря российская молодежка разгромила команду Дании в первом матче на чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Молодежный ЧМ по хоккею проходит в Ванкувере и Виктории (Канада). Турнир начался 26 декабря и завершится 5 января. В следующем матче 3 января российские хоккеисты встретятся со сборной Словакии, которая занимает четвертое место в группе В.

Источник — lenta.ru
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Гость|01.01.2019 11:36|

Канадцев дома … круто. СПАСИБО !!! Родителям , Парням что бились!!! Клим спасибо за новогодний подарок!!!

Имя: Гость
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