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В стране и мире | Пресс-секретарь Пентагона заставляла подчиненных покупать колготки и попалась

01.01.2019|12:14
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Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт ушла в отставку из-за скандала с некорректным обращением с подчиненными. Прощальное письмо сотрудникам ведомства она написала в Twitter-аккаунте.

Как сообщает NBC News, в августе Уайт уличили в том, что в рабочее время она давала сотрудникам личные поручения. Так, по ее просьбе, подчиненные покупали ей колготки, относили вещи в химчистку и покупали еду. Также пресс-секретарь Пентагона неоднократно просила сотрудников помочь ей в планировании личных поездок и заставляла их звонить в службу опеки по поводу усыновления ребенка.

Следователи также изучат тот факт, что Уайт уволила как минимум четырех сотрудников, которые пожаловались на ее поведение. В кодексе Пентагона по этике отмечается, что сотрудник не может просить подчиненных использовать официальное время для выполнения личных поручений.

Уайт объявила об отставке через несколько часов после того, как глава Пентагона Джеймс Мэттис, чей срок полномочий истекает 1 января, попрощался с коллегами. Временно исполняющим обязанности пресс-секретаря будет назначен Чарльз Саммер.

Источник — lenta.ru
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