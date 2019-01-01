Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|1 янв 2019|15:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

В стране и мире | Под завалами в Магнитогорске нашли живым 10-месячного ребенка

01.01.2019|14:59
Печать

На месте частичного обрушения многоэтажного дома в Магнитогорске Челябинской области, произошедшего в результате взрыва бытового газа, обнаружили десятимесячного ребенка. Об этом во вторник, 1 января, передает ТАСС.

Состояние младенца оценивается как тяжелое, сообщили в службе скорой помощи. «На реанимобиле едет в больницу», — рассказал представитель штаба. В официальном Telegram-канале губернатора Бориса Дубровского уточнили, что для малыша готовится реанимация.

Как рассказал Znak.com очевидец, спасатели услышали из-под завалов странный звук, напоминающий плач человека. «Туда тут же побежали сотрудники МЧС и медработник. В это очень слабо верится, но все же. Дело в том, что специальными тепловыми пушками в место завала все это время подавали тепло», — пояснил он.

Ранее стало известно о том, что в ходе разбора завалов возникла угроза обрушения. Правительственная комиссия приняла решение демонтировать нависающие конструкции и стены подъезда. Поисковую операцию планировалось возобновить только после устранения нависающих конструкций, теряющих устойчивость.

Частичное обрушение дома произошло рано утром 31 декабря. Спасатели обнаружили тела восьми погибших. Судьба 36 человек, которые во время происшествия могли находиться в квартирах, по-прежнему неизвестна. Работы по разбору завалов, предположительно, будут продолжаться не менее двух суток. Следственный комитет рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии при расследовании причин происшествия. 2 января в Челябинской области объявлен днем траура.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 