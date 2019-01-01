01.01.2019 | 11:57

Определена причина обрушения моста над катком в Парке Горького. Об этом сказано на официальном сайте мэра Москвы.

«В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования», — отмечается в сообщении.

Конструкция рухнула во время запуска фейерверков и новогодних поздравлений, передает источник «Интерфакса». Высота моста — пять метров.

В ночь на 1 января в Парке Горького произошло обрушение моста с людьми. Предположительно, обрушился деревянный пешеходный переход через каток. Пять человек получили ушибы различной степени тяжести, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Погибших нет.

На месте происшествия работают пожарные, сотрудники скорой помощи и МЧС. Пострадавшие были госпитализированы, им оказывают необходимую помощь.