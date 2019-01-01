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В стране и мире | Найдено тело директора московских ресторанов Burger King

01.01.2019|11:51
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Тело директора московских ресторанов Burger King Ирины Ахматовой найдено под Серпуховом. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Злоумышленник сам указал на место, после чего его повезли на проверку показаний на местности, где он указал местоположение трупа», — уточнил источник.

Об исчезновении Ахматовой стало известно утром 26 декабря. Она пропала во время поездки на своей машине из Москвы в Тулу. Она везла человека, которого нашла через сервис поиска попутчиков BlaBlaCar. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан 30 декабря, на допросе он признал свою вину.

Источник — lenta.ru
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