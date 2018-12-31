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В стране и мире | Жильцы обрушившегося дома в Магнитогорске прыгали в окна

31.12.2018|10:53
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Некоторые жильцы обрушившегося подъезда в Магнитогорске успели спастись сами, рассказал Znak депутат гордумы, глава издания «Верстов.инфо» Павел Верстов.

По его словам, между взрывом газа и обрушением прошло несколько минут. «Люди прыгали в окна, пытались эвакуироваться», — сказал журналист.

Всего из-за взрыва разрушено 48 квартир, всех жильцов дома эвакуировали в ближайшую школу, обеспечили теплыми вещами, едой, водой и всем необходимым. Кроме того, пострадавшим помогают жители соседних домов, отметил Верстов.

«Но жители первого, второго и третьего подъездов вернулись в свои квартиры. С них пытались взять расписки, что они действуют на свой страх и риск. Но люди не слушают, идут обратно», — добавил собеседник издания.

Взрыв газа с последующим обрушением подъезда жилого дома в Магнитогорске произошел примерно в 6:00 (4:00 мск) 31 декабря. По последним данным Минздрава Челябинской области на 09:49, за медпомощью после ЧП обратились 12 человек, госпитализированы четверо, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что судьба 79 человек остается неизвестной.

Источник — lenta.ru
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Гость|31.12.2018 11:49|

Это путинская стабильность...

Гость|31.12.2018 11:54|

По состоянию на 11:00 мск в доме было прописано 111 человек, девять человек снимали жилье (всего 120 человек). Известна судьба 52 человек (из них четыре погибло, 16 эвакуировано, в том числе семь детей, госпитализировано четыре человека, в том числе двое детей, 28 человек вышли на связь.

Таким образом, пока остается неизвестной судьба 68 жильцов.

Гость|31.12.2018 11:55|

penzainform.ru писал(a):

Люди прыгали в окна
Нам нельзя прыгать и скакать на площадях, но никто не запретит нам выскакивать из окон.

Гость|31.12.2018 12:29|

Этот взрыв как я вижу не случен и выбран день точно перед выступлением президента, этакий новогодний подарок президенту, но это сугубо моё мнение. Объявите траур в стране. Ни какого празднования в ночь с 31 декабря на 1 января быть не должно. Ждем что скажет президент за пять минут до 12.00

Гость|31.12.2018 12:32|

Гость писал(a):

Это путинская стабильность...

Опять скажет нелепая случайность, будьте внимательнее при обращении с газом и " С новым годом, с новым счастьем."

Гость|31.12.2018 12:37|

Да,террористы стали более рациональны и изобретательны.Зачем таскать мешки с взрывчатым веществом,если в каждом доме есть газ?Проникнуть в квартиру,открыть все конфорки,поставить зажжённую свечу в дальней комнате и спокойно уйти.Нкаких детонаторов и сложных механизмов.

Гость|31.12.2018 12:42|

Гость писал(a):

Ждем что скажет президент за пять минут до 12.00
То же самое, что и всегда говорил с наглым видом и бестыжими глазами.

Гость|31.12.2018 12:48|

Гость писал(a):

Зачем таскать мешки с взрывчатым веществом,если в каждом доме есть газ?
Так может и на Гурьянова был газ, а не гексоген? Что-то сомнения насчет бытового газа...

Гость|31.12.2018 12:51|

Гость писал(a):

Это путинская стабильность...
Дурачёк, газ в домах взрывался задоооолго до путина.

Гость|31.12.2018 13:12|

Внутридомовое газовое оборудование, которое раньше находилось на балансе газораспределительных организаций (ГРО) в основном перешло в муниципальную собственность. Это произошло при путине.

2003 год: введены в действие «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления». Итог — государство практически сняло с себя ответственность за безопасность систем газоснабжения в жилых домах, поскольку действие этих правил не распространялось на газовое оборудование жилых зданий.

2005 год: со вступлением в силу нового Жилищного кодекса РФ введен институт управляющих компаний, которым было делегировано право либо заключать договоры со специализированными организациями на обслуживание ВДГО, либо заниматься этими вопросами самим. Итог — деятельностью по техобслуживанию и ремонту ВДГО смогли заниматься организации, не имеющие соответствующего опыта и квалификации.

2006 год: решением Федеральной службы по тарифам затраты на обслуживание ВДГО стали изыматься из розничной цены на газ, а техобслуживание и ремонт начали осуществляться только по заявкам жильцов и за отдельную плату. Итог — сознательные жильцы могут сколько угодно вызывать газовиков и платить им за обслуживание, но все равно они рискуют в любой момент стать жертвой нерадивого соседа, которого совершенно не интересуют вопросы безопасности.

учи матчасть, дурачЁк!

Гость|31.12.2018 13:15|

Вот так живёшь, держишь удар, ты сильный человек, а потом изношенность коммуникаций, случайность, или сосед-алкоголик и тебя нет, и твоей семьи. Случайность, непредсказуемость. И целые миры чьи-то, судьбы - разрушены.

Все строят догадки, версии, а, 79 человек под завалами. Может бабулька газ забыла выключить, может ребёнок, может кто-то готовил что-то и уснул.

И как встречать Новый год? Как? Нажраться и забыться, главное, газ отключить. Чтоб, если что, не по твоей вине. У меня и газа-то нет. А вот у соседей есть.

Сколько напрасных смертей. Все понимаешь, а принять не можешь. Тоска.

Гость|31.12.2018 13:21|

Газ в панельной 10-этажке? Вроде выше 6 этажей только электроплиты? Нет?

Гость|31.12.2018 13:23|

"2006 год: решением Федеральной службы по тарифам затраты на обслуживание ВДГО стали изыматься из розничной цены на газ, а техобслуживание и ремонт начали осуществляться только по заявкам жильцов и за отдельную плату. Итог — сознательные жильцы могут сколько угодно вызывать газовиков и платить им за обслуживание, но все равно они рискуют в любой момент стать жертвой нерадивого соседа, которого совершенно не интересуют вопросы безопасности."

Увы,всё это так.Раньше работники горгаза регулярно делали поквартирный обход и бесплатно,даже без просьб хозяина,проверяли газовое оборудование и ремонтировали его и смазывали механизмы ручек конфорок на газовых плитах.

Теперь только тягу проверяют раз в год.Дажн не функционирующая вентиляция на кухне их не интересует.

А газ образует взрывоопасную смесь с воздухом при концентрации от 5-ти до 15-ти%.Достаточно искры от выключателя или дверного звонка.

Гость|31.12.2018 13:28|

Я помню у нас БЕСПЛАТНО газовые плиты в доме заменяли

Гость|31.12.2018 13:32|

Гость писал(a):

Этот взрыв как я вижу не случен и выбран день точно перед выступлением президента, этакий новогодний подарок президенту, но это сугубо моё мнение. Объявите траур в стране. Ни какого празднования в ночь с 31 декабря на 1 января быть не должно. Ждем что скажет президент за пять минут до 12.00
Я сегодня собираюсь смотреть по телевизору фильм "Иван Васильевич меняет профессию", "Новогодний парад звезд", Новогоднее обращение Президента, "Голубой огонек" на России-1

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