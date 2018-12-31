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В стране и мире | Россиянам станет дороже улететь из страны

31.12.2018|14:19
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Стоимость авиабилетов увеличится минимум на 5-7 процентов в начале 2019 года, сообщают «Известия».

Подорожание авиаперелетов по зарубежным направлениям составит 25 процентов, на внутренних рейсах — 5-21 процент. Причиной роста цен, по данным издания, стала нестабильность рубля, а также повышение тарифов на авиационный керосин, поскольку на его закупку приходится 25-40 процентов от общих затрат перевозчика.

По данным специалистов «Туту.ру», средняя стоимость перелета возрастет до 15,7 тысячи рублей (на пять процентов), однако представители онлайн-сервиса путешествий OneTwoTrip заявили об удорожании более чем на 13 процентов. Сильнее всего рост цен отразится на южных направлениях — например, билет на рейс из Москвы в Краснодар стоит на 19 процентов дороже.

Из зарубежных маршрутов в цене поднимутся перелеты в Кишинев, Минск, Баку и Тель-Авив. Туристы также столкнутся с повышенной ценой на рейсы популярных курортов Бали, Гоа и Пхукет.

Авиакомпании, такие как UTair и S7, пообещали приложить все усилия, чтобы оставить цены на билеты в 2019 году доступными для отдыхающих.

В ноябре стало известно, что туры в Турцию могут подорожать на 30 процентов. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что одной из причин удорожания путевок в Турцию станет повышение стоимости отелей для российских туроператоров.

Источник — lenta.ru
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