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В стране и мире | Путин прилетел в Магнитогорск

31.12.2018|17:04
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Президент России Владимир Путин прилетел в Магнитогорск, где после взрыва газа обрушилась часть жилого дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства встретится с пострадавшими и руководством региона.

Кроме того, в Магнитогорске уже находятся министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев. В город вылетел председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, его ведомство уже начало расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» по факту взрыва газа.

Скворцова провела консилиум по каждому из 16 пострадавших и сообщила, что самый тяжелый пациент уже прооперирован. О необходимости их эвакуации в Москву речи не идет. По мнению министра, шансы найти выживших все уменьшаются. На данный момент неизвестна судьба 35 человек.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Магнитогорске 31 декабря примерно в 06:00 по местному времени (04:00 мск). В результате обрушилась секция одного из подъездов, существует угроза обрушения еще двух.

Источник — lenta.ru
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Гость|31.12.2018 17:43|

герой молодец

Гость|31.12.2018 17:58|

а зачем он там нужен?

Гость|31.12.2018 18:13|

Гость писал(a):

а зачем он там нужен?
Поглядеть на результаты своего правления.

Гость|31.12.2018 18:25|

Видимо без него никто не работает?

Гость|31.12.2018 19:00|

Трагедия в Кемерове, когда в результате халатности, хамства и цинизма госчиновников десять тысяч человек вышли на улицы в поисках справедливости, показала, что царь должен быть с народом в тяжёлую годину, тем более, что Челябинск - не Кемерово, от суровых уральцев омоновцы побегут, поджимая хвосты, в случае кипиша.

Гость|31.12.2018 19:36|

От туда в Пензе приземлитесь, в аэропорту Белинского. Посмотрим как местные чинки выйдут из-за стола! Устройте им праздник:))) они Вас так ждут:))

Приглашаю Вас Владимир Владимирович в Пензу на каток вокруг Фонтана покататься!

Плитку оцените и точку в споре поставите скользкая плитка или не скользкая на площаде Ленина, а-то чиновник говорит не скользко, а народ говорит скользко!:) У памятника толстопятого памятное фото сделаем! По скверам новым и памятника экскурсию проведём! Посмотрите заодно как дороги чистят в Пензе круто! Ждём Вас!

Гость|31.12.2018 19:39|

РЕАЛЬНО надо традицию заложить, чтобы Президент встречал Новый год в новой губернии. Этот в Челябинской, а следующий в Пензенской ну только конечно не с такими мрачным событиями. Соболезнование всем кто как то связан с этой трагедией.

Гость|31.12.2018 19:56|

Щас встречал, он приехал, посмотрел, дал ЦУ и рысью назад. Сейчас небось уже дома кофеёк попивает.

Гость|31.12.2018 20:04|

видно с рГость писал(a):

РЕАЛЬНО надо традицию заложить, чтобы Президент встречал Новый год в новой губернии.
А нафига нам это нужно? Пусть лучше в хоккей играет))

Гость|31.12.2018 20:13|

Да он не трус, трус не играет в хоккей ..

Гость|31.12.2018 20:14|

Спектакль кровавый! Скоро законы посыпятся....сразу видно что заказной взрыв рашистов, для затягивания рабов.

Гость|31.12.2018 20:15|

Гость писал(a):

Щас встречал, он приехал, посмотрел, дал ЦУ и рысью назад. Сейчас небось уже дома кофеёк попивает.
Попиарился.

Гость|31.12.2018 20:16|

Газ...ну не перекрытия же разрушать....это взрыв не газа. У нас уже какой раз дома взрывают.... Обязательно с рабами дома... Планктон не жалеют.

Гость|31.12.2018 20:17|

Раз комменты трут, значит точно спектакль. И всеобщая для сми методичка.

Гость|31.12.2018 20:24|

Совсем плохо с рейтингом у него, раз в Новый год поехал...

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