31.12.2018 | 10:41

Власти выясняют судьбу 79 человек, проживавших в обрушившемся подъезде в Магнитогорске. Об этом сообщил заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов, передает ТАСС.

«Прописано в этом подъезде 110 человек, из завалов были извлечены трое живых и трое погибших», — уточнил он.

В травматологическом отделении городской больницы № 3, куда были доставлены пострадавшие мужчина и женщина, сообщили, что их состояние удовлетворительное и стабильное. Еще один пострадавший — ребенок — находится в хирургическом отделении детской больницы Магнитогорска.

В Магнитогорске в ночь на 31 декабря обрушился подъезд жилого дома, предварительная причина ЧП — взрыв газа. На месте обрушения проводятся поисково-спасательные работы. В них задействованы 469 человек и 66 единиц техники.