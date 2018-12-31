Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|31 дек 2018|14:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-15oC
-7oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

В стране и мире | Около 80 человек пропали после обрушения подъезда в Магнитогорске

31.12.2018|10:41
Печать

Власти выясняют судьбу 79 человек, проживавших в обрушившемся подъезде в Магнитогорске. Об этом сообщил заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов, передает ТАСС.

«Прописано в этом подъезде 110 человек, из завалов были извлечены трое живых и трое погибших», — уточнил он.

В травматологическом отделении городской больницы № 3, куда были доставлены пострадавшие мужчина и женщина, сообщили, что их состояние удовлетворительное и стабильное. Еще один пострадавший — ребенок — находится в хирургическом отделении детской больницы Магнитогорска.

В Магнитогорске в ночь на 31 декабря обрушился подъезд жилого дома, предварительная причина ЧП — взрыв газа. На месте обрушения проводятся поисково-спасательные работы. В них задействованы 469 человек и 66 единиц техники.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|31.12.2018 11:35|

С нового года запретят газ и заставят перейти на дорогое электричество

Гость|31.12.2018 11:45|

penzainform.ru писал(a):

предварительная причина ЧП — взрыв газа.

Мешки с сахаром ни где не обнаружились?

Гость|31.12.2018 11:47|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
предварительная причина ЧП — взрыв газа.

Мешки с сахаром ни где не обнаружились?

Скорее всего, в подвале они были.

Гость|31.12.2018 11:47|

Это горгаз надо запретить, а вернее заставить их работать. В СССР ходили женщины с помазком в каждую квартиру и проверяли все стыки , искали утечки. А теперь газовиков и за деньги не заставишь (Путин велел им следить за деньги, так они деньги берут, а не следят). Их превлекать надо. А запретить легче всего. Но и с электричеством проблемы будут.

Гость|31.12.2018 12:32|

Кто то просто забыл выключить газ...

Гость|31.12.2018 12:37|

Гость писал(a):

Кто то просто забыл выключить газ..

Не трынди, что бы разрушить подъезд этого мало. Вентиляция на кухне способна вытянут все от незакрытой конфорки. У нас и супер стрелки с одним помповым ружьем, вялой прогулочной походкой убивают по пятьдесят человек. Это такая у нас стабильность.

Гость|31.12.2018 12:40|

Гость писал(a):

(Путин велел им следить за деньги, так они деньги берут, а не следят)

Хорошо хотя бы деньги брать не забывают, так что отчасти они выполняют наказ.

Гость|31.12.2018 12:41|

Тут правды ждать не стоит...Прогнила страна на сквозь.

Гость|31.12.2018 12:42|

Ну а где сердобольный хоккеист?

Гость|31.12.2018 13:14|

Гость писал(a):

Ну а где сердобольный хоккеист?

Где, где в Москве.

«Никаких особых планов нет, буду здесь, в Москве. Потом посмотрим, может, там в хоккей поиграю, на лыжах покатаюсь», — отметил президент в эфире телеканала «Россия 24».

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 