Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|31 дек 2018|21:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-17oC
-15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-18oC
-8oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

В стране и мире | Лукашенко объявил союз с Россией состоявшимся

31.12.2018|15:16
Печать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что союз белорусского и русского народов состоялся. Об этом он написал в новогоднем поздравлении, адресованном президенту России Владимиру Путину. Текст размещен на сайте пресс-службы Лукашенко.

«Воля белорусов и россиян к единению, как и прежде, будет служить прочным основанием для интеграционного строительства, многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории», — считает он.

Белорусский лидер выразил надежду, что развитие двусторонних отношений в рамках Союзного государства продолжится в следующем году, благодаря «дальнейшей кропотливой работе по соблюдению национальных интересов двух стран».

29 декабря сообщалось, что Лукашенко прислал в подарок Путину четыре мешка элитной картошки со своего огорода и сало. В тот день лидеры двух стран продолжили переговоры, начавшиеся 25 декабря.

Переговоры с участием президентов, а также членами правительств двух стран, были посвящены спорным вопросам. В частности, на них обсуждались противоречия Москвы и Минска по поводу проводимого в России налогового маневра в нефтяной сфере, который приведет к росту цен на топливо для Белоруссии, и ценам на российский газ. Стороны договорились о создании рабочей группы для подготовки предложений по интеграции.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|31.12.2018 16:09|

Кто попрал волю граждан СССР выраженную на референдуме 1991 г ? Кто подписываясь на СНГ разрушал СССР? Нет доверия.

Гость|31.12.2018 16:15|

теперь пропала белорусь

Гость|31.12.2018 16:18|

они чё хотят жить как в нищей россии

Гость|31.12.2018 16:18|

дураки

Гость|31.12.2018 16:24|

просто выдают желаемое за действительность...батька вежливо отказал болоде

Гость|31.12.2018 18:27|

теперь беларуси жопа а жаль

Гость|31.12.2018 18:35|

penzainform.ru писал(a):

29 декабря сообщалось, что Лукашенко прислал в подарок Путину четыре мешка элитной картошки со своего огорода и сало.
Рады, не будет Вовка голодать зимой, подкормил его бацька.

Гость|31.12.2018 18:51|

Путин ништяк живёт. Меркель ему пивас присылает, Лукашенко картоху с салом. :)))

Гость|31.12.2018 18:52|

Гость писал(a):

Кто попрал волю граждан СССР выраженную на референдуме 1991 г ? Кто подписываясь на СНГ разрушал СССР? Нет доверия.
Навальнисты ностальгируют по совку

Гость|31.12.2018 19:05|

Нет. Вы путаете с совкодрочерами, рашистами, коммунистами и путинистами.

Гость|31.12.2018 19:10|

Белорусы бацьку уважают, ибо уйдёт Лукашенко - прийдёт "ПАРАШенко", и тогда джигурдец в бульбашии настанет с привнесеннными евроценностями

Гость|31.12.2018 19:20|

Ну тогда пусть сами на себя пеняют. Не жалко их.

Гость|31.12.2018 19:30|

Завернули батьке руки, ценами на нефть дожали до пола. Эх, батька, батька не кремень ты оказался.

Гость|31.12.2018 19:32|

Жить хочет, вот и раскорячился.

Гость|31.12.2018 20:21|

Простите, а где написано про единое государство? Вы дебилы чтобы верить СМИ?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 