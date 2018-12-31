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В стране и мире | Американца задержали в России за шпионаж

31.12.2018|13:16
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Гражданин США Пол Уилан задержан в Москве по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает сайт Центра общественных связей ФСБ в понедельник, 31 декабря.

Уилана задержали при проведении шпионской акции 28 декабря. Против него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Другие подробности дела пока не разглашаются. В ФСБ отметили, что в данный момент проводятся следственные действия.

Ранее в декабре сообщалось, что литовские спецслужбы задержали нескольких человек по подозрению в шпионаже в пользу России.

Источник — lenta.ru
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Гость|31.12.2018 13:47|

российских шпионов всё равно на много больше

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