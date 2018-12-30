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В стране и мире | Задержан попутчик пропавшего директора ресторанов Burger King

30.12.2018|15:22
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Сотрудники полиции задержали мужчину, которого подвозила на своей машине из Москвы в Тулу пропавший директор двух столичных ресторанов Burger King Ирина Ахматова. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, подозреваемого задержали во Владимирской области, где он пытался скрыться, и доставили в Москву. В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий.

Об исчезновении Ахматовой стало известно утром 26 декабря. Женщина пропала во время поездки на своей машине из Москвы в Тулу. Она везла попутчика, которого нашла через сервис «Бла Бла Кар». Им оказался мужчина, отбывший длительный срок за сексуальные преступления и мошенничество. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Позднее машина Ахматовой была найдена около одного из торговых центров в Ярославле. Автомобиль тщательно вымыли, с него сняли номера.

29 декабря похитители связались с мужем Ахматовой и потребовали выкуп в 100 тысяч рублей, сообщив, что женщина у них и находится под действием наркотиков.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.12.2018 18:25|

Нету тела - нету дела.

Гость|30.12.2018 19:14|

Ну ему срок и дадут. Слава путину.

Имя: Гость
Комментарий:

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