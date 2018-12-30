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В стране и мире | В России изъяли почти тонну поддельной черной икры на 50 миллионов рублей

30.12.2018|15:23
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Сотрудники полиции и ФСБ изъяли 900 килограммов контрафактной черной икры на сумму около 50 миллионов рублей. Спецоперация проходила в Москве и Тверской области, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

По данным полиции, поддельный деликатес фасовали в Тверской области, после чего поставляли в элитные продуктовые магазины Москвы. Производители икры писали на этикетке, что она произведена по «старинному астраханскому рецепту», однако результаты молекулярно-генетического анализа показали, что вместо настоящего продукта в банках была икра гибрида калуги (рыба из рода белуг) и амурского осетра, который в природе не встречается. У подозреваемых изъяли почти 400 килограммов икры, еще более полтонны сняли с реализации в магазинах.

Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 Уголовного кодекса («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ»).

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по выбору икры. Россиян попросили воздержаться от покупки продукта с пищевой добавкой Е-239 (уротропин) в составе. Она запрещена в России с 2008 года, поскольку при ее разложении в кислой среде желудка выделяются ядовитые вещества — формальдегиды.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.12.2018 19:11|

Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки

Гость|30.12.2018 19:17|

В Пензе, у автостояники (ул. Чехова,3) и у д. 36а - рядом с Центральным рынком продавали красную и черную икру в бановчках по низким ценам - явно поддельную. Тупы-ы-ые пензюки покупали.

Имя: Гость
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