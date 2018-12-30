30.12.2018 | 15:23

Сотрудники полиции и ФСБ изъяли 900 килограммов контрафактной черной икры на сумму около 50 миллионов рублей. Спецоперация проходила в Москве и Тверской области, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

По данным полиции, поддельный деликатес фасовали в Тверской области, после чего поставляли в элитные продуктовые магазины Москвы. Производители икры писали на этикетке, что она произведена по «старинному астраханскому рецепту», однако результаты молекулярно-генетического анализа показали, что вместо настоящего продукта в банках была икра гибрида калуги (рыба из рода белуг) и амурского осетра, который в природе не встречается. У подозреваемых изъяли почти 400 килограммов икры, еще более полтонны сняли с реализации в магазинах.

Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 Уголовного кодекса («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ»).

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по выбору икры. Россиян попросили воздержаться от покупки продукта с пищевой добавкой Е-239 (уротропин) в составе. Она запрещена в России с 2008 года, поскольку при ее разложении в кислой среде желудка выделяются ядовитые вещества — формальдегиды.