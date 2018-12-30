30.12.2018 | 10:24

МВД России подготовило новые правила регистрации транспортных средств, в соответствии с которыми автовладельцы смогут поставить на учет автомобиль только по месту прописки. Код региона на номере машины должен будет совпадать с местом регистрации водителя. Соответствующее постановление появилось на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Присвоение государственных регистрационных номеров на транспортные средства осуществляется исходя из места регистрации владельца транспортного средства, в соответствии с которым код региона регистрации присваиваемого государственного регистрационного номера должен соответствовать перечню цифровых кодов регионов Российской Федерации, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств», — сказано в документе.

Сейчас автовладельцы могут зарегистрировать автомобиль в регионе, не совпадающем с местом прописки. Новые правила начнут действовать 4 августа 2019 года.

В сентябре стало известно, что с 2019 года номерные знаки будут выдавать по новому стандарту. ГОСТ предполагает 10 новых типов регистрационных знаков, среди которых номера для мотоциклов, мопедов, японских и американских машин, а также ретро- и спортивных автомобилей.

Позже Госавтоинспекция попросила отложить введение нового стандарта, поскольку уже закупила автомобильные номера старого образца на 240 миллионов рублей, которых хватит на несколько месяцев вперед. С 4 августа 2019 года ГИБДД будет назначать автовладельцу только сочетание букв и цифр, а сам номерной знак нужно будет заказывать у частных фирм.