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В стране и мире | В России изменятся правила регистрации транспортных средств

30.12.2018|10:24
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МВД России подготовило новые правила регистрации транспортных средств, в соответствии с которыми автовладельцы смогут поставить на учет автомобиль только по месту прописки. Код региона на номере машины должен будет совпадать с местом регистрации водителя. Соответствующее постановление появилось на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Присвоение государственных регистрационных номеров на транспортные средства осуществляется исходя из места регистрации владельца транспортного средства, в соответствии с которым код региона регистрации присваиваемого государственного регистрационного номера должен соответствовать перечню цифровых кодов регионов Российской Федерации, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств», — сказано в документе.

Сейчас автовладельцы могут зарегистрировать автомобиль в регионе, не совпадающем с местом прописки. Новые правила начнут действовать 4 августа 2019 года.

В сентябре стало известно, что с 2019 года номерные знаки будут выдавать по новому стандарту. ГОСТ предполагает 10 новых типов регистрационных знаков, среди которых номера для мотоциклов, мопедов, японских и американских машин, а также ретро- и спортивных автомобилей.

Позже Госавтоинспекция попросила отложить введение нового стандарта, поскольку уже закупила автомобильные номера старого образца на 240 миллионов рублей, которых хватит на несколько месяцев вперед. С 4 августа 2019 года ГИБДД будет назначать автовладельцу только сочетание букв и цифр, а сам номерной знак нужно будет заказывать у частных фирм.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.12.2018 10:31|

Онанизм! Это называется. Все будет как раньше. И Гибдд в ГАИ переименуют. Типа делом заняты не нужные законы делают.

Гость|30.12.2018 10:52|

Все худшее от совка...

Гость|30.12.2018 12:15|

любой каприз за ваши деньги

Имя: Гость
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