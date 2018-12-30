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В стране и мире | Страшное ДТП с автобусом и бензовозом в Югре сняли на видео

30.12.2018|15:28
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Массовое ДТП с вахтовым автобусом и бензовозом произошло в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Погибли шесть человек, около 18 получили ранения. Об этом сообщается на сайте окружного управления СКР. Видео очевидца опубликовано в сообществе «Это Юганск, детка! Нефтеюганск» во «ВКонтакте».

По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, перевозившим рабочих.

На месте работают спасатели. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи ищут свидетелей, которые готовы предоставить видео с регистраторов.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.12.2018 17:20|

Очевидная черта нквдшного режима - уничтожение нищего рабского населения на полярных стройках.

Гость|30.12.2018 18:31|

Гость писал(a):

Очевидная черта нквдшного режима - уничтожение нищего рабского населения на полярных стройках.
ну так их предшественнички и духовные прародители делали то же, только в миллионных количествах.

Гость|30.12.2018 18:45|

Таковое пошло от Петра I , да и ранее. В период "шапкозакидательства шведов на море" весь честной рабский люд сгонялся на верфи Ладоги, изничтожался любой проходящий мимо путник. Заправлял этим "гулагом" царский подлиза Меншиков и шаутбенахт-душегуб Бессонов

Имя: Гость
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