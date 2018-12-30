30.12.2018 | 10:29

Президент России Владимир Путин поделился планами на новогодние каникулы. Глава государства, по его словам, проведет праздники в Москве. Об этом в субботу, 29 декабря, он рассказал телеканалу «Россия 24», запись опубликована на YouTube.

«Никаких особых планов нет. Буду здесь, в Москве. Потом посмотрим. Может быть, в хоккей поиграю, на лыжах покатаюсь. Видно будет», — сказал российский лидер во время товарищеского хоккейного матча на Красной площади, в котором он принял участие.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин не может себе позволить долго отдыхать. Представитель Кремля выразил сомнения, что глава государства полноценно отдохнет хотя бы один день, поскольку «страна все равно живет».

Новогодние каникулы в России продлятся 10 дней. Россияне будут отдыхать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. В соответствующем постановлении правительства уточняется, что выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 2, 3 и 10 мая соответственно.