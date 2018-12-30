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В стране и мире | Путин поделился планами на новогодние праздники

30.12.2018|10:29
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Президент России Владимир Путин поделился планами на новогодние каникулы. Глава государства, по его словам, проведет праздники в Москве. Об этом в субботу, 29 декабря, он рассказал телеканалу «Россия 24», запись опубликована на YouTube.

«Никаких особых планов нет. Буду здесь, в Москве. Потом посмотрим. Может быть, в хоккей поиграю, на лыжах покатаюсь. Видно будет», — сказал российский лидер во время товарищеского хоккейного матча на Красной площади, в котором он принял участие.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин не может себе позволить долго отдыхать. Представитель Кремля выразил сомнения, что глава государства полноценно отдохнет хотя бы один день, поскольку «страна все равно живет».

Новогодние каникулы в России продлятся 10 дней. Россияне будут отдыхать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. В соответствующем постановлении правительства уточняется, что выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 2, 3 и 10 мая соответственно.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.12.2018 10:35|

penzainform.ru писал(a):

«Никаких особых планов нет. Буду здесь, в Москве. Потом посмотрим. Может быть, в хоккей поиграю, на лыжах покатаюсь. Видно будет»,

Молодящийся дедушка пока играет в хоккей людям жить негде и есть нечего.

Гость|30.12.2018 10:36|

президент РФ среди множества других законов подписал закон об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.

Благодаря этому закону теперь можно организаторов любых протестных акций подвести под штраф от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест до 15 суток. Для этого будет досточно заслать к ним на акцию несовершеннолетних - этаких засланных казачков.

Попробуй потом докажи, что эти дети никакого отношения к вам не имеют. Полиция при таких условиях будет иметь большое поле для произвола в отношении оппозиционных политиков.

Закон этот целевым образом направлен против движения Навального, где много школьников и студентов, но использовать его можно будет против любых сил - вплоть до протестующих пенсионеров. Не закон, а убийца свободы собраний в России.

Гость|30.12.2018 10:46|

У меня тоже никаких особых планов нет. Буду здесь, в Пензе. Потом посмотрим. Может быть, в хоккей поиграю, на лыжах покатаюсь. Видно будет.

Гость|30.12.2018 10:48|

penzainform.ru писал(a):

отдохнет хотя бы один день, поскольку «страна все равно живет».

В непрестанной заботе о сотворении запрещающих, ограничивающих, ухудшающих положение людей законов пребывает весь год. Вот передохнет и с новыми силами опять за дело.

Гость|30.12.2018 10:51|

Гость писал(a):

У меня тоже никаких особых планов нет. Буду здесь, в Пензе.

У меня тоже нет ни каких планов, спать ложусь с мыслью скорее бы заснуть что бы голод не мучил, да весна пришла что бы согреться. Газ дорог, дров нет, еда из отбросов.

Гость|30.12.2018 11:47|

Гость писал(a):

дебилы блин
Да, никто другой за этого лживого дедушку не голосовал.

Гость|30.12.2018 11:53|

"Страна живёт", поэтому дедушка будет ночью качаться в кресле–качалке, пить чай с лимоном, и играть в подкидного дурака с песковым..

Гость|30.12.2018 12:06|

Самый лучший подарок от него на новый год произнести в прямом эфире - Я УХОЖУ!

Гость|30.12.2018 12:10|

Не дождётесь!!! ..

Гость|30.12.2018 12:14|

Предлагаешь самим ускорить его решение?))

Гость|30.12.2018 12:20|

Никаких особых планов нет. Буду здесь, в Пензе. Потом посмотрим. Может быть поеду в Москву, в хоккей поиграю, на лыжах покатаюсь. Видно будет.

Гость|30.12.2018 12:25|

Ты откуда сюда прилетела, птичка?

Гость|30.12.2018 12:45|

Гость писал(a):

Предлагаешь самим ускорить его решение?))

Импичмент.

Гость|30.12.2018 12:49|

penzainform.ru писал(a):

«Никаких особых планов нет. Буду здесь, в Москве. Потом посмотрим. Может быть, в хоккей поиграю, на лыжах покатаюсь. Видно будет»

У меня тоже особых планов нет, пойду на площадь к Дедушке Ленину и к Дедушке Морозу в домик по стокашку накачу на санках покатаюсь. может в новом году и работу найду если повезет. Мест то много 25 миллионов на всех не хватит.

Гость|30.12.2018 12:54|

Фото зачетное. Трампу не догнать у него хоккейной формы нет.

Товарищеский матч Ночной хоккейной лиги на Красной площади закончился со счётом 14:10 в пользу команды, в которой играли президент Российской Федерации Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Владимир Путин забил первую шайбу в этой игре с передачи Павла Буре.

Глава государства традиционно выступал под 11-м номером, а компанию ему составили, помимо Шойгу, члены Совета легенд Ночной лиги, прославленные ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре и Вячеслав Фетисов, сообщает пресс-служба Ночной хоккейной лиги.

За матчем наблюдали сотни жителей и гостей столицы, которые вечером гуляли в центре Москвы.

За 15 минут до начала игры на катке состоялась традиционная предматчевая раскатка. Владимир Путин продемонстрировал свой фирменный приём в хоккее.

Глава государства пригласил на этот мачт президента Белоруссии Александра Лукашенко, однако тот отказался, сославшись на новогодние дела,

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