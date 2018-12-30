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В стране и мире | Подсчитана скорость падения рубля за год

30.12.2018|10:21
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За 2018 год курс рубля снизился по отношению к доллару на 17,5 процента, до 69,8175 рубля, и к евро — на 6,8 процента, до 79,99 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.

Стоимость нефти марки Brent за текущий год упала на 21,6 процента, с 66,87 до 53,03 доллара за баррель.

В первый день нового года курс доллара может вырасти до 70 рублей. Падение национальной валюты во время новогодних праздников вероятнее всего, будет обусловлено тем, что в этот период Банк России не участвует в рыночных операциях.

«Для разнообразных спекулянтов это — сущее раздолье, поэтому не исключаю, что первый рабочий день нового года мы встретим при курсе 70 рублей за доллар или даже выше», — отметил эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.12.2018 11:41|

Со скорость звука, но есть ещё космическая скорость. Ещё не вечер!

Гость|30.12.2018 13:46|

Хоп, хей, лала лей, доллар 70 рублей!

Неприятный подарок для России: инвесторы перед новым годом ускорили вывод средств

так что новые вершины еще впереди.

Гость|30.12.2018 14:36|

Рубль зависит от рублевой цены нефтебочки. Вот и считайте. Либо нефть будет расти либо рубль будут ронять...

Гость|30.12.2018 14:47|

Все эти годы на бочку он и уповает.

Гость|30.12.2018 15:10|

Сидит мужичонка в халатике на кухоньке, коленку голую выставил, больше нечего.

Гость|30.12.2018 15:13|

эротические фантазии?

Гость|30.12.2018 16:01|

Это не фантазии, тут со смыслом. Думающие поймут что к чему.

Гость|30.12.2018 16:12|

сомневаюсь...

Гость|30.12.2018 17:27|

Нефть упала, а бензин всё равно подорожает.

Имя: Гость
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