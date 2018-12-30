30.12.2018 | 13:53

Бабушкинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима националиста и лидера запрещенной в России организации «Реструкт» Максима Марцинкевича, известного как Тесак, передает ТАСС.

Приговор вынесен по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.

Пресс-секретаря движения Евдокима Князева осудили на восемь лет колонии общего режима, указала представитель суда Мария Боровикова.

Остальные фигуранты дела получили от 2 до 9,5 лет заключения.

Один подсудимый — Михаил Шаланкевич — был приговорен к шести годам колонии общего режима, но суд освободил его от наказания в связи с тем, что он уже отбыл этот срок.

Кроме того, с фигурантов дела взыскали 660 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшим. Марцинкевич и его сообщники также должны возместить им материальный ущерб в сумме девяти тысяч рублей.

21 мая Мосгорсуд отменил приговор Тесаку и его товарищам из «Реструкта» и отправил дело на пересмотр.

27 июня 2017 года Бабушкинский суд столицы признал националиста виновным в экстремизме, разбойных нападениях и хулиганстве и приговорил к 10 годам. Другие участники «Реструкта» получили от 3 до 10 лет заключения.

По версии следствия, Тесак и его сподвижники, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и иными веществами. Все происходило в 2012-2014 годах в рамках организованного ими движения «Оккупай-Наркофиляй», связанного с борьбой против торговцев курительными смесями.

Следствие считает Марцинкевича и его сообщников причастными к нападениям на восьмерых человек, один из которых от полученных телесных повреждений скончался.

Тесак — активист ультрарадикальных организаций и один из лидеров движения «Реструкт». Он был трижды осужден за экстремизм — в 2007, 2009 и 2014 годах. По совокупности двух первых приговоров ему было назначено три с половиной года лишения свободы, по последнему — 2 года и 10 месяцев.