Бабушкинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима националиста и лидера запрещенной в России организации «Реструкт» Максима Марцинкевича, известного как Тесак, передает ТАСС.
Приговор вынесен по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.
Пресс-секретаря движения Евдокима Князева осудили на восемь лет колонии общего режима, указала представитель суда Мария Боровикова.
Остальные фигуранты дела получили от 2 до 9,5 лет заключения.
Один подсудимый — Михаил Шаланкевич — был приговорен к шести годам колонии общего режима, но суд освободил его от наказания в связи с тем, что он уже отбыл этот срок.
Кроме того, с фигурантов дела взыскали 660 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшим. Марцинкевич и его сообщники также должны возместить им материальный ущерб в сумме девяти тысяч рублей.
21 мая Мосгорсуд отменил приговор Тесаку и его товарищам из «Реструкта» и отправил дело на пересмотр.
27 июня 2017 года Бабушкинский суд столицы признал националиста виновным в экстремизме, разбойных нападениях и хулиганстве и приговорил к 10 годам. Другие участники «Реструкта» получили от 3 до 10 лет заключения.
По версии следствия, Тесак и его сподвижники, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и иными веществами. Все происходило в 2012-2014 годах в рамках организованного ими движения «Оккупай-Наркофиляй», связанного с борьбой против торговцев курительными смесями.
Следствие считает Марцинкевича и его сообщников причастными к нападениям на восьмерых человек, один из которых от полученных телесных повреждений скончался.
Тесак — активист ультрарадикальных организаций и один из лидеров движения «Реструкт». Он был трижды осужден за экстремизм — в 2007, 2009 и 2014 годах. По совокупности двух первых приговоров ему было назначено три с половиной года лишения свободы, по последнему — 2 года и 10 месяцев.
Тесак поймал 4 года назад начальника Службы приставов Московской области на попытке получить секс с 15 летним мальчиков. У пристава этого большие связи в Кремле, он обещал Тесака "затарить" . Так и сказал "Денег не пожалею , отомщу Тесаку"! Вот и сумел отомстить 10 лет дали.