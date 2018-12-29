Жительница Великобритании получила письмо, написанное ее женихом в 1941 году. Об этом сообщает Metro.
99-летней Филлис Понтинг (Phyllis Ponting) вручили послание, найденное на дне Атлантики. Автором письма оказался служащий Уилтширского полка Билл Уокер (Bill Walker), который погиб при крушении корабля во Второй мировой войне.
В 1941 году Понтинг отправила возлюбленному письмо, в котором написала, что принимает его предложение выйти замуж. Ответ так и не был получен, и она вышла замуж за другого мужчину. У женщины четверо детей и семь правнуков. В разговоре с журналистами она объяснила, что осознала гибель своего жениха, когда тот не вернулся и после окончания войны.
«Я не могу поверить, что письмо было на дне моря и теперь я могу его прочитать», — изумилась она.
В письме Уокер пишет, как он обрадован тем, что их ждет брак.
«Мечтаю, чтобы ты была рядом, когда я открывал письмо. Я рыдал, не мог себя сдержать. Если бы ты знала, сколько счастья ты подарила мне, дорогая», — говорилось в послании.
Письмо было найдено в ходе операции компании Odyssey Marine Exploration, которая занимается поиском вещей, оставшихся на дне после масштабных кораблекрушений. Вместе с конвертом от Уокера специалисты обнаружили еще около 700 писем. Все они стали частью экспозиции под названием «Голоса из глубины» в лондонском Музее почты.
Адвокат Николай Полозов, захват русскими военными украинских моряков в районе Керченского пролива является основанием для дальнейшего международного военного трибунала, поскольку РФ нарушила правила и обычаи ведения начатой ею войны.
"Дело моряков будет иметь продолжение в международных судебных инстанциях. Кроме Европейского суда по правам человека, Международный суд ООН, это может служить основанием для дальнейшего международного военного трибунала, поскольку Российская Федерация в данном случае нарушил правила и обычаи ведения войны ", - сказал адвокат.
"Женевской конвенцией предусматривается следующее: основанием для ее применения является вооруженный конфликт. То, что состоялось 25 ноября во Черном море недалеко от Керченского пролива, было актом агрессии со стороны российских военнослужащих, сотрудников пограничной службы ФСБ, на нескольких кораблях совершили длительную атаку на украинские суда. То есть произошел вооруженный конфликт, в ходе которого комбатанты - люди, которые имеют перечень определенных признаков, военнослужащие в форме, с оружием, с субординацией и т.д., - были захвачены и лишены свободы. При этом не требуется официальное объявление войны. В конвенции также содержится уточнение, что одна из стран может не признавать факт конфликта или войны ", - пояснил адвокат.
Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских корабля, осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также 24 моряка.
Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех задержанных моряков.
Сейчас 21 украинский военный находится в московском СИЗО "Лефортово", еще трое раненых - в изоляторе "Матросская тишина".
Все захваченные российскими военными в районе Керченского пролива украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.