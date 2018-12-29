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В стране и мире | Создавшего детей-мутантов ученого взяли под стражу

29.12.2018|17:06
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Китайский ученый Хэ Цзянькуй (He Jiankui), заявивший о создании первых генетически модифицированных близнецов и пропавший после этого, находится под охраной. В настоящий момент он проживает в гостевом доме, принадлежащем Южному научно-технологическому университету, где он работал. Об этом сообщает The New York Times.

Исследователя заметили в среду. Он прогуливался по одному из балконов, огороженных металлической сеткой, и разговаривал с женщиной, вероятно, женой. Очевидцы также сообщают о четырех неизвестных в штатском, которые стояли снаружи гостевого номера, где находился Цзянькуй. Остается неясным, к какому ведомству — полиции, университету или другой организации — они относятся. Представители органов правопорядка и образовательного учреждения не отвечают на запросы.

По словам сотрудников Цзянькуя, исследователю разрешено пользоваться электронной почтой и телефоном. Он не сообщает коллегам о своем местонахождении, хотя и говорит, что находится в безопасности.

В конце ноября Хэ Цзянькуй объявил о рождении первых в мире генетически модифицированных девочек-близнецов. Ученый внес мутации в гены человеческих эмбрионов в рамках лечения бесплодия у семи бездетных пар, однако пока ему удалось добиться только одной беременности. В результате родившиеся дети несут ДНК, которая способствует развитию устойчивости против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Работу осудили как коллеги ученого, так и государство. Южный научно-технологический университет (Шеньчжэнь), где трудится Цзянькуй, на следующий день после объявления результатов исследования выпустил официальное заявление, в котором сообщалось, что руководство не было в курсе работы ученого, ушедшего в феврале в неоплачиваемый отпуск. Также его обвинили в нанесении ущерба международной репутации Китая в области генетических исследований, и правительство страны потребовало остановить эксперимент.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.12.2018 18:02|

penzainform.ru писал(a):

В результате родившиеся дети несут ДНК, которая способствует развитию устойчивости против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
penzainform.ru писал(a):
Работу осудили как коллеги ученого, так и государство.
За что же его осуждать-то? Или любой прогресс в борьбе со СПИДом теперь под запретом?

Гость|29.12.2018 19:27|

Гость писал(a):

За что же его осуждать-то? Или любой прогресс в борьбе со СПИДом теперь под запретом?

Потому, что, СПИД как Рак - миф. таких болезней не существует.

Армагеддон (гость)|29.12.2018 19:50|

Да у нас генномодифицированные близнецы Путин и Медведев вон каких успехов достигли !

Гость|30.12.2018 01:11|

Гость писал(a):

За что же его осуждать-то? Или любой прогресс в борьбе со СПИДом теперь под запретом?

Потому, что, СПИД как Рак - миф. таких болезней не существует.

это тебя не существует

Дмитрий Н. Мотовилов|30.12.2018 01:24|

Наличие массы устойчиво некобелимых дебилов на форуме - результат известной в истории генетической интервенции учёных Поднебесной,

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