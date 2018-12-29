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В стране и мире | Российский спорт избежит изоляции

29.12.2018|17:02
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Согласованы технические детали передачи данных Московской антидопинговой лаборатории специалистам Всемирного антидопингового агенства (WADA), сообщает ТАСС.

Российские власти урегулировали вопрос о сертификации оборудования сотрудников WADA. Отсутствие разрешительной документации мешало им начать работу по получению данных лаборатории, хотя специалисты прибыли в Москву еще 17 декабря. Министр спорта России Павел Колобков отметил, что данные мероприятия согласованы со Следственным комитетом России. Он также выразил надежду, что у WADA и российской стороны единое видение по разрешению проблемы.

27 декабря глава Российского антидопингового агенства (РУСАДА) Юрий Ганус обратился к президенту страны Владимиру Путину, уведомив главу государства о проблеме отсутствия у технических экспертов WADA доступа к данным лаборатории. По словам Гануса, под угрозой оказалось будущее российского спорта. В Кремле его опасения не разделили.

В 2015 года WADA объявило о несоответствии РУСАДА кодексу организации. Агентство пересмотрело решение в сентябре 2018-го в пользу российской стороны.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.12.2018 17:23|

побеждать надо честно а российские спортсмены обосрались перед всем миром

Гость|29.12.2018 17:34|

А что случилось, почему избежит? Буквально позавчера Ганус плакал, что спорт на краю пропасти. Сейчас оказались за 100вёрст от обрыва, кто кому капает на мозги?

Гость|29.12.2018 18:05|

Нет конкретики. Когда даныне РУСАДА получит WADA& А без конкретики это болтовня.

Имя: Гость
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