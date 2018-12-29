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В стране и мире | Российские рыбаки поставили рекорд

29.12.2018|13:32
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За 2018 год, по данным на 28 декабря, российские рыбаки выловили более пяти миллионов тонн рыбы и других биоресурсов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росрыболовство.

Улов вырос по сравнению с прошлым годом на 5,4 процента и достиг рекордного объема с 1992 года. В ведомстве уточнили, что это предварительные данные. Окончательная статистика будет готова в начале следующего года, по предварительным прогнозам, общий объем составит 5,05 миллиона тонн.

На Дальнем Востоке выловили за год 3,45 миллиона тонн рыбы, что на 11,5 процента больше, чем в прошлом году. Объем добычи тихоокеанских лососей почти удвоился с прошлого года и составил 676 тысяч тонн.

Сократилась добыча рыбы в Азово-Черноморском бассейне (на 17,3 процента, до 74,3 тысячи тонн), в Волжско-Каспийском бассейне (на 5,7 процента, до 67,8 тысячи тонн). Также снизился улов в зонах иностранных государств, российские рыбаки выловили 707,2 тысячи тонн рыбы и других биоресурсов, что на 11,6 процента меньше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что из-за самого богатого за последние 110 лет рыбного сезона на Дальнем Востоке возникли гигантские свалки непереработанной рыбы. В социальных сетях с августа выкладывают видео с гниющими свалками лососевых. Местные жители рассказывали, что рыбу выбрасывают прямо с икрой внутри.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.12.2018 13:48|

в Пензе в магазинах продают непотрошеную замороженную рыбу

2019 год

Гость|29.12.2018 13:50|

penzainform.ru писал(a):

В социальных сетях с августа выкладывают видео с гниющими свалками лососевых. Местные жители рассказывали, что рыбу выбрасывают прямо с икрой внутри
А цены на лосось все растут и растут. Как можно понять эту страну?!

Гость|29.12.2018 15:21|

А цены на лосось все растут и растут. Как можно понять)

Наверно чтото за рубеж уходит.

Гость|29.12.2018 15:58|

просто спекулятивная экономика, зарабатывают на перепродажах...

Гость|29.12.2018 16:21|

Рекорд за рекордом, а где минтай по 41коп., где ?

Гость|29.12.2018 16:34|

У них рекорды а народ забыл когда рыбу ел, цены держат покупателя на расстоянии. В день з/п купишь немного и всё, хотя медики говорят, что рыбопродукты надо употреблять не менее 2–3раз в неделю.

Гость|29.12.2018 17:30|

Гость писал(a):

Рекорд за рекордом, а где минтай по 41коп., где ?
Знакомый гинеколог сказал что и там её нет.

Гость|29.12.2018 17:38|

У вас всё юмор ниже пояса, в караганде вас не устраивает..

Гость|29.12.2018 21:29|

penzainform.ru писал(a):

За 2018 год, по данным на 28 декабря, российские рыбаки выловили более пяти миллионов тонн рыбы и других биоресурсов
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

УПЛАТИЛИ НАЛОГ С ЭТОГО КОЛИЧЕСТВА-ПОВЕРЮ.А ВОТ КОЛИЧЕСТВО,КОТОРОЕ РЕАЛЬНО УШЛО НА ПРОДАЖУ В РАЗЫ БОЛЬШЕ.ПОКУПАЯ КВОТУ НА СТО ТОНН РЕАЛЬНО ОТЛАВЛИВАЮТ ТЫСЯЧУ ТОНН.ЭТО ЖЕ РОССИЯ.И ЭТО УЖЕ НЕ ОСТАНОВИТЬ.

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