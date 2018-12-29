29.12.2018 | 13:32

За 2018 год, по данным на 28 декабря, российские рыбаки выловили более пяти миллионов тонн рыбы и других биоресурсов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росрыболовство.

Улов вырос по сравнению с прошлым годом на 5,4 процента и достиг рекордного объема с 1992 года. В ведомстве уточнили, что это предварительные данные. Окончательная статистика будет готова в начале следующего года, по предварительным прогнозам, общий объем составит 5,05 миллиона тонн.

На Дальнем Востоке выловили за год 3,45 миллиона тонн рыбы, что на 11,5 процента больше, чем в прошлом году. Объем добычи тихоокеанских лососей почти удвоился с прошлого года и составил 676 тысяч тонн.

Сократилась добыча рыбы в Азово-Черноморском бассейне (на 17,3 процента, до 74,3 тысячи тонн), в Волжско-Каспийском бассейне (на 5,7 процента, до 67,8 тысячи тонн). Также снизился улов в зонах иностранных государств, российские рыбаки выловили 707,2 тысячи тонн рыбы и других биоресурсов, что на 11,6 процента меньше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что из-за самого богатого за последние 110 лет рыбного сезона на Дальнем Востоке возникли гигантские свалки непереработанной рыбы. В социальных сетях с августа выкладывают видео с гниющими свалками лососевых. Местные жители рассказывали, что рыбу выбрасывают прямо с икрой внутри.