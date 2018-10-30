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В стране и мире | Цены на бензин попросили повысить на пять рублей

30.10.2018|11:37
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Представители нефтяной отрасли обратились к правительству и премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой повысить отпускные цены на бензин сразу на 4-5 рублей за литр. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники и участников совещания с нефтяниками в правительстве.

Отрасль предлагает поднять цены с нового года. По словам другого источника, нефтяники просто жаловались правительству, объясняя, что теряют около 4-5 рублей с каждого литра бензина. «Но поднимать цены по принципу "мне плохо, поэтому плевать на всех" все-таки не будут», — уверяет источник.

Потери нефтяников подтверждают и эксперты: по данным Vygon Consulting, российские компании действительно в среднем теряют до четырех рублей с каждого литра в сравнении с поставками на экспорт. Столь высокая разница в доходах вызвана проведением налогового маневра в нефтяной отрасли, а также заморозкой отпускных цен на бензин с 1 июня.

Ранее разница нивелировалась курсом рубля. Совокупные потери компаний на текущий момент оцениваются консалтинговой компанией Ernst & Young в 150 миллиардов рублей. Вместе с тем аналитик компании Денис Борисов полагает, что до конца года нефтяники поднимут цены еще в среднем на 2-3 рубля за литр.

Премьер Медведев не воспринял просьбы нефтяников и, наоборот, пригрозил им заградительными пошлинами на экспорт нефти и нефтепродуктов. Также глава правительства признал, что меры по заморозке цен дают сбой — стоимость бензина все равно продолжает расти.

Весной текущего года Россия уже пережила резкий скачок цен на бензин, остановить который власти попытались заморозкой отпускных цен на бензин в обмен на отмену повышения акциза. Тогда же власти грозили ввести заградительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов, однако до таких мер не дошло. Введение подобных пошлин может негативно сказаться на российских нефтяных компаниях, пополняющих бюджет налоговыми и дивидендными выплатами.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.10.2018 11:39|

Отлично!!!

Гость|30.10.2018 11:45|

Да чо ёрзают-то, быдло проглотит и 50..60 р. за литр 92-го. В крайнем случае можно сказать что в хохляндии уже 75, а в ейропах 120..140 за литр на наши деньги, и скажите спасибо что пока так.

Гость|30.10.2018 11:50|

Сечину на остров ,другим на яхты и бункеры,а то вдруг война или революция.

Гость|30.10.2018 11:57|

Вы, что электоратчики, отказываете помочь Игорю Ивановичу? Засеку на конюшне!

Гость|30.10.2018 12:03|

Россияне!

Мальчику Игорю Сечину из Москвы нужна ваша помощь.

У Игоря серьезное заболевание - у него треснула харя. Необходима срочная операция по зашиванию хари.

Врачи в Израиле берутся её провести, но нужны деньги. Скинемся, поможем Игорю!

Гость|30.10.2018 12:06|

Когда же они нажрутся?

Гость|30.10.2018 12:11|

Говорил же вошьдь после выборов в марте 2018, что его выбрали, потому что люди хотят перемен. Вот извольте, еще одна к имеющемуся списку.

Гость|30.10.2018 12:15|

эх теперь заживём

Гость|30.10.2018 12:18|

penzainform.ru писал(a):

Представители нефтяной отрасли обратились к правительству и премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой повысить отпускные цены на бензин сразу на 4-5 рублей за литр.
Если бы Медведев был здравомыслящим, он послал бы их по известному адресу. ОДНАГЛЕЛ СЕЧИН и обнаглели его Ко.

Гость|30.10.2018 12:26|

ВЫ,76% ПЕНЗЯКОВ,ЗНАЛИ КОГО ВЫБИРАЕТЕ...

Гость|30.10.2018 12:35|

Гость писал(a):

ВЫ,76% ПЕНЗЯКОВ,ЗНАЛИ КОГО ВЫБИРАЕТЕ...
Откуда они знали, если о властьимущих судят по телепередачам и глупым газеткам?

Гость|30.10.2018 12:45|

Гость писал(a):

Если бы Медведев был здравомыслящим, он послал бы их по известному адресу.
Медвелев очень здравомыслящий, об уточках думает.

Имя: Гость
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