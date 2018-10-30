30.10.2018 | 11:37

Представители нефтяной отрасли обратились к правительству и премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой повысить отпускные цены на бензин сразу на 4-5 рублей за литр. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники и участников совещания с нефтяниками в правительстве.

Отрасль предлагает поднять цены с нового года. По словам другого источника, нефтяники просто жаловались правительству, объясняя, что теряют около 4-5 рублей с каждого литра бензина. «Но поднимать цены по принципу "мне плохо, поэтому плевать на всех" все-таки не будут», — уверяет источник.

Потери нефтяников подтверждают и эксперты: по данным Vygon Consulting, российские компании действительно в среднем теряют до четырех рублей с каждого литра в сравнении с поставками на экспорт. Столь высокая разница в доходах вызвана проведением налогового маневра в нефтяной отрасли, а также заморозкой отпускных цен на бензин с 1 июня.

Ранее разница нивелировалась курсом рубля. Совокупные потери компаний на текущий момент оцениваются консалтинговой компанией Ernst & Young в 150 миллиардов рублей. Вместе с тем аналитик компании Денис Борисов полагает, что до конца года нефтяники поднимут цены еще в среднем на 2-3 рубля за литр.

Премьер Медведев не воспринял просьбы нефтяников и, наоборот, пригрозил им заградительными пошлинами на экспорт нефти и нефтепродуктов. Также глава правительства признал, что меры по заморозке цен дают сбой — стоимость бензина все равно продолжает расти.

Весной текущего года Россия уже пережила резкий скачок цен на бензин, остановить который власти попытались заморозкой отпускных цен на бензин в обмен на отмену повышения акциза. Тогда же власти грозили ввести заградительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов, однако до таких мер не дошло. Введение подобных пошлин может негативно сказаться на российских нефтяных компаниях, пополняющих бюджет налоговыми и дивидендными выплатами.