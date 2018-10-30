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В стране и мире | «Адмирал Кузнецов» получил пятиметровую пробоину

30.10.2018|13:48
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Упавший после затопления плавучего дока башенный кран оставил на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» дыру размером четыре на пять метров. Об этом «Интерфаксу» сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«При падении кран оставил дырку 4 на 5 метров, это структурные части корабля, которые ремонтируются легко и просто. У нас нет ощущения, что повреждения выше ватерлинии сколько-нибудь существенные. Задача сейчас с помощью водолазов понять, нет ли повреждений под водой. Мы не ожидаем проблем, но убедиться надо», — отметил он.

Инцидент с плавучим доком ПД-50 82-го судоремонтного завода в Мурманске произошел в ночь на 30 октября. По словам Рахманова, авианосец и так должен был выходить из дока и встать к причальной стенке, но «при совершении этой операции произошел неконтролируемый сброс электроэнергии, что привело к непрогнозируемому погружению дока».

Единственный российский авианосец встал на ремонт до 2021 года, он должен получить новое энергетическое оборудование и вооружение. Рахманов утверждает, что произошедшее не повлияет на скорость выполнения заказа. По оценке специалистов, для замены оборудования придется «разворотить» практически половину корабля.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.10.2018 13:53|

Опять пенсионеры виноваты!

Опять народ доить будут на восстановление.

Гость|30.10.2018 13:53|

Срочно заморозить выплаты пенсий, а средства направить на ремонт крейсера!

Гость|30.10.2018 13:58|

Дурачки уже отметились в комментариях?

Гость|30.10.2018 14:00|

Есть ощущение, что эта посудина несчастливая. И дымит она, и смех у натовцев вызывает, ещё и кран ее пробил.

Гость|30.10.2018 14:04|

эт чеж теперь усские беззащитны пред вражинами с западу?

Гость|30.10.2018 14:15|

Анекдот? Анекдот.

Гость|30.10.2018 14:23|

Смехдержава..

Следующий пуск ракеты "Союз" не захотела страховать ни одна компания

Страховые компании не подали ни одной заявки на тендер, организованный Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры РФ.

а понтов....впереди планеты всей

за державу обидно.

еще пару лет и при этой власти придется панихиду по России петь.

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