30.10.2018 | 13:48

Упавший после затопления плавучего дока башенный кран оставил на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» дыру размером четыре на пять метров. Об этом «Интерфаксу» сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«При падении кран оставил дырку 4 на 5 метров, это структурные части корабля, которые ремонтируются легко и просто. У нас нет ощущения, что повреждения выше ватерлинии сколько-нибудь существенные. Задача сейчас с помощью водолазов понять, нет ли повреждений под водой. Мы не ожидаем проблем, но убедиться надо», — отметил он.

Инцидент с плавучим доком ПД-50 82-го судоремонтного завода в Мурманске произошел в ночь на 30 октября. По словам Рахманова, авианосец и так должен был выходить из дока и встать к причальной стенке, но «при совершении этой операции произошел неконтролируемый сброс электроэнергии, что привело к непрогнозируемому погружению дока».

Единственный российский авианосец встал на ремонт до 2021 года, он должен получить новое энергетическое оборудование и вооружение. Рахманов утверждает, что произошедшее не повлияет на скорость выполнения заказа. По оценке специалистов, для замены оборудования придется «разворотить» практически половину корабля.