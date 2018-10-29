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В стране и мире | Присяжная россиянка влюбилась в подсудимого и пошла под суд

29.10.2018|16:05
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Жительница Краснодара, возглавившая комиссию присяжных заседателей по уголовному делу о похищении людей, предстанет перед судом по обвинению в воспрепятствовании осуществлению правосудия. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

39-летняя женщина прониклась к одному из подсудимых чувством личной симпатии и, несмотря на наличие доказательств о его причастности к преступлению, решила проголосовать за его невиновность. В дальнейшем она заявила самоотвод о выходе из числа присяжных заседателей, аргументировав его семейными обстоятельствами.

Однако обвиняемая продолжила отслеживать ход рассмотрения судом уголовного дела. В начале 2018 года женщина передала адвокату подсудимого записку для установления связи с мужчиной, который ей понравился. После этого ее действия начали контролировать правоохранительные органы.

Женщина встретилась со знакомым фигуранта уголовного дела, в роли которого выступил сотрудник уголовного розыска, и сообщила ему о своем намерении воздействовать на присяжных. Затем она предоставила личные данные присяжных заседателей, которых предстояло склонить к голосованию за невиновность и которым нужно было передать деньги.

В результате в отношении бывшей присяжной возбудили уголовное дело по части 1 статьи 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»). Вину в предъявленном обвинении она признала в полном объеме, уточняет пресс-служба краевой прокуратуры.

Источник — lenta.ru
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