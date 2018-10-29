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В стране и мире | Нападение цирковой львицы на ребенка сняли на видео

29.10.2018|12:14
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Следователи возбудили уголовное дело после нападения львицы на девочку во время циркового представления в Краснодарском крае. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 238 УК России ("Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенной для детей до шести лет")», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным СКР, во время представления, которое проводил передвижной цирк в селе Успенское, львица через ограждение набросилась на ребенка, сидевшего в первом ряду. В результате произошедшего девочка была доставлена в реанимационное отделение больницы с рваными ранами лица и другими повреждениями.

11 октября сообщалось, что житель мексиканского города Сьюдад-Хуарес, штат Чиуауа, попал в больницу в тяжелом состоянии после нападения белой львицы.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.10.2018 12:36|

Вот по этому я не хожу на такие представления! Издеваются над животными; держат в клетках и мучают. Только о деньгах думают. А животные должны жить на природе.

Гость|29.10.2018 13:03|

Девочка не сидела в первом ряду, а подошла прямо к клетке, на что и отреагировал хищник.

Имя: Гость
Комментарий:

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