Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|28 окт 2018|14:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  74.67  |  $  65.63
 

В стране и мире | Рэпера Гуфа избили в Москве

28.10.2018|12:26
Печать

Российского рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, избили в одном из ночных клубов Москвы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА Новости.

Гуф получил травмы, но отказался от госпитализации. Он уже написал заявление в полицию, уточнил источник.

В столичном управлении МВД подтвердили факт обращения с заявлением о телесных повреждениях, однако не рассказали, кто именно обратился в полицию.

«Пятый канал» уточняет, что в отделение Гуф приехал в сопровождении своей подруги, певицы группы «А-Студио» Кэти Топурия.

Гуф выступает на рэп-сцене с 2000 года, он участвовал в группах Rolexx и Centr, является одним из создателей лейблов «ЦАО Records» и «ZM Nation», артист лейблов Gazgolder и Warner Music Group.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 