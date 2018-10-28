28.10.2018 | 12:26

Российского рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, избили в одном из ночных клубов Москвы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА Новости.

Гуф получил травмы, но отказался от госпитализации. Он уже написал заявление в полицию, уточнил источник.

В столичном управлении МВД подтвердили факт обращения с заявлением о телесных повреждениях, однако не рассказали, кто именно обратился в полицию.

«Пятый канал» уточняет, что в отделение Гуф приехал в сопровождении своей подруги, певицы группы «А-Студио» Кэти Топурия.

Гуф выступает на рэп-сцене с 2000 года, он участвовал в группах Rolexx и Centr, является одним из создателей лейблов «ЦАО Records» и «ZM Nation», артист лейблов Gazgolder и Warner Music Group.