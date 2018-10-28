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В стране и мире | Число жертв стрельбы в американской синагоге выросло

28.10.2018|10:42
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В результате стрельбы в синагоге в американском городе Питтсбург, штат Пенсильвания, погибли 11 человек. Об этом сообщил глава местного управления безопасности Венделл Хиссрич на пресс-конференции, передает телеканал Fox News.

Власти подтвердили, что среди жертв нет детей. Шесть человек пострадали, в том числе четверо офицеров полиции. Мужчина, открывший стрельбу, получил при задержании многочисленные огнестрельные ранения и находится в больнице в состоянии средней тяжести.

По данным правоохранительных органов, нападавшего зовут Роберт Бауэрс, ему 48 лет. ФБР предполагает, что Бауэрс действовал один и ранее не попадал в поле зрения полиции. Стрелок был вооружен штурмовой винтовкой и как минимум тремя пистолетами. Министерство юстиции США собирается выдвинуть против него обвинения в преступлениях на почве религиозной нетерпимости, которые могут привести к смертной казни.

Бауэрс открыл стрельбу утром 27 октября, в субботу, в синагоге Tree of Life. По данным местного телеканала KDKA, во время нападения мужчина выкрикивал антисемитские лозунги.

Источник — lenta.ru
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