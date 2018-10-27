27.10.2018 | 10:24

В сентябре в России было зафиксировано резкое повышение оптовых цен на сахар, следует из материалов Минсельхоза.

По данным ведомства, подорожание составило 50 процентов по сравнению с сентябрем 2017 года и 43,9 процента по сравнению с январем. Текущая оптовая цена равняется 35,97 рубля за килограмм.

Причину роста министерство не указывает. Опрошенные РБК эксперты рынка отметили, что ситуация стала неожиданностью для участников. При этом, по их словам, в конце сентября во многих регионах России началось снижение цен, но на общую картину оно повлияло незначительно.

Выросли также и цены промышленных производителей. С начала года подорожание составило 30,2 процента — до 33,28 рубля за килограмм.

При этом на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже котировки на сахар-сырец, напротив, снизились в течение 2018 года: на 5,8 процента к декабрю 2017-го и на три процента к прошлому сентябрю. Сейчас котировки равняются 303 доллара за тонну.

Потребительские цены с начала года выросли на 17,6 процента (плюс 5,4 процента к сентябрю 2017 года) — до 42,7 рубля за килограмм.