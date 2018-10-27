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В стране и мире | В России подорожал сахар

27.10.2018|10:24
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В сентябре в России было зафиксировано резкое повышение оптовых цен на сахар, следует из материалов Минсельхоза.

По данным ведомства, подорожание составило 50 процентов по сравнению с сентябрем 2017 года и 43,9 процента по сравнению с январем. Текущая оптовая цена равняется 35,97 рубля за килограмм.

Причину роста министерство не указывает. Опрошенные РБК эксперты рынка отметили, что ситуация стала неожиданностью для участников. При этом, по их словам, в конце сентября во многих регионах России началось снижение цен, но на общую картину оно повлияло незначительно.

Выросли также и цены промышленных производителей. С начала года подорожание составило 30,2 процента — до 33,28 рубля за килограмм.

При этом на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже котировки на сахар-сырец, напротив, снизились в течение 2018 года: на 5,8 процента к декабрю 2017-го и на три процента к прошлому сентябрю. Сейчас котировки равняются 303 доллара за тонну.

Потребительские цены с начала года выросли на 17,6 процента (плюс 5,4 процента к сентябрю 2017 года) — до 42,7 рубля за килограмм.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.10.2018 10:37|

ничо не доражает. это паника сеют империалисты. россия не победима.

Гость|27.10.2018 10:39|

А Топилин продолжает врать...

Гость|27.10.2018 10:44|

Терпите, лишнехромосомные, это наша скрепа.

Гость|27.10.2018 11:02|

Самогонщики?

Гость|27.10.2018 11:15|

да и хрен с ним. Тут вон подготовку к войне вроде как обьявили уже в новостях. какой тут сахар.

Гость|27.10.2018 11:22|

от сахара больше вреда чем пользы

привыкание мгновенное

слезть со сладкой жизни очень очень очень трудно

даже отказ от сладкого чая с сахарком начинает плющить

Гость|27.10.2018 11:42|

От него вообще никакой пользы нет, только вред один. Отказ от сладкого чая всего лишь дело привычки. Перебороть себя какое-то время и вот уже оказывается у разных чаев разный вкус, а раньше был только вкус сладкого сахара.

Гость|27.10.2018 11:44|

Сахар! А курятина подскочила, чего не пишут?

Имя: Гость
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