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В стране и мире | В Германии нашли способ отлавливать забывчивых пенсионеров

27.10.2018|11:18
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Муляж автобусной остановки установили в немецком городе Дуйсбург неподалеку от дома престарелых. Он предназначен для пожилых людей, страдающих деменцией: пожелавшие выехать в город пенсионеры не дожидаются автобуса, забывают о своей цели и возвращаются под опеку учреждения. Об этом сообщает DW.

Как отмечает издание, медсестры дома престарелых нередко слышат просьбу «мне нужно срочно поехать в магазин», характерную для людей со старческим слабоумием. Врачи поясняют, что так они беспокоятся из-за того, что не могут вернуться к прежней жизни. Местная транспортная компания помогла поставить фальшивую остановку, на которой пожилые люди могут ждать автобус.

«Как правило, уже через две минуты они не вспомнят, что куда-то собирались», — говорят сотрудники учреждения.

Ранее ученые Колумбийского университета во главе с нобелевским лауреатом Эриком Канделом (Eric Kandel) выяснили, что гормон остеокальцин, который вырабатывается клетками костной ткани, способствует улучшению памяти в стареющем мозге.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.10.2018 11:40|

penzainform.ru писал(a):

пенсионеры не дожидаются , забывают о своей цели и возвращаются под опеку учреждения
Это они у нас переняли.

Гость|27.10.2018 11:40|

penzainform.ru писал(a):

пенсионеры не дожидаются автобуса, забывают о своей цели и возвращаются под опеку учреждения.
Наш вождь-пенсионер всё время забывает о своих обещаниях.

Гость|27.10.2018 12:06|

Гость писал(a):

Наш вождь-пенсионер всё время забывает о своих обещаниях.
О каких например?

Гость|27.10.2018 12:09|

Гость писал(a):

Наш вождь-пенсионер всё время забывает о своих обещаниях.

О каких например?

Да вот так всё время.)

Гость|27.10.2018 12:10|

Гость писал(a):

Да вот так всё время.)
И это хорошо!

Гость|27.10.2018 12:16|

penzainform.ru писал(a):

. Местная транспортная компания помогла поставить фальшивую остановку, на которой пожилые люди могут ждать автобус.
А у нас пенсионерам пообещали райскую жизнь в 100 лет. Их денежные отчисления "заморозили", слямзили.

Гость|27.10.2018 12:36|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
пенсионеры не дожидаются автобуса, забывают о своей цели и возвращаются под опеку учреждения.
Наш вождь-пенсионер всё время забывает о своих обещаниях.
У него давно уже прогрессирующая старческая деменция.

Гость|27.10.2018 12:37|

Гость писал(a):

У него давно уже прогрессирующая старческая деменция.
Это к лучшему. Иначе вся восточная гейропа была бы уже завоёвана и стала нашей нахлебницей.

Гость|27.10.2018 12:44|

Гость писал(a):

. Иначе вся восточная гейропа была бы уже завоёвана и стала нашей нахлебницей.
Да, сейчас-то мы содержим только родных чинушей с депутатиками. Как херошо.

Имя: Гость
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