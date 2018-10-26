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В стране и мире | В Госдуме посоветовали россиянам самим заработать на старость

26.10.2018|14:30
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков посоветовал россиянам заранее подумать о пенсии и откладывать деньги самостоятельно. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 26 октября.

«Я на пенсию и не рассчитывал. Старался построить свою жизнь, обеспечить себя пенсионными накоплениями. Хотя, как говорят, мы предполагаем, а бог располагает. Я попробую самостоятельно заработать себе на старость. Советую сделать это каждому. Как говорят, на бога надейся, а сам не плошай», — рассказал он.

По его мнению, материальную базу можно создать при правильном планировании. «Общемировая практика. Каждый работающий, если он не инвалид, то он заботится о своей пенсии. Переваливать на государство тоже сложно», — отметил он.

Депутат также добавил, что размер пенсии, в том числе повышенной, «не решает вопросы жизнеобеспечения».

Согласно прогнозу министра финансов Антона Силуанова, в 2020 году размер номинальных пенсий составит не менее 20 тысяч рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.10.2018 14:40|

У всех ваших любимых патриотов дети и имущество за рубежом. Зачем вы, как бараны идете на бойню?

Гость|26.10.2018 14:47|

penzainform.ru писал(a):

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков посоветовал россиянам заранее подумать о пенсии и откладывать деньги самостоятельно.
Сначала верните деньги с процентами, отобранные у стариков по обязательным платежам в пенсионный фонд и за разные страховки

Гость|26.10.2018 14:50|

Отдайте мне все те деньги, что я и мои работодатели заплатили за меня в пенсионный фонд за годы работы с 19 лет и до 54! Тогда может я и соглашусь с повышением пенсионного возраста или совсем откажусь от пенсии. Но все это время меня уверяли, что родное государство обо мне позаботится, поэтому и деньги сдирает! А сейчас в свои 54 как я могу позаботиться о своей старости? Время ушло!!!ОТДАЙТЕ МОИ ДЕНЬГИ!!!

Гость|26.10.2018 14:51|

penzainform.ru писал(a):

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков посоветовал россиянам заранее подумать о пенсии и откладывать деньги самостоятельно.
НАГЛЫЙ ХАМ, ОТКЛАДЫВАЛИ, ГОСУДАРСТВО "ЗАМОРОЗИЛО", Деньги ушли в виолончели. Жуликам олигархам государство нашло дерипаскам, гайдарам, вексельбергам, сечиным и прочей шатии.

Гость|26.10.2018 14:55|

пенсию платить не хотите, так зачем берёте 13%, правильно что бы военным и ментам пенсию платить

Гость|26.10.2018 15:00|

Гость писал(a):

ментам пенсию платить
Ша, бандерлоги.

Гость|26.10.2018 15:05|

Обобравшие народ и страну нувориши заявляют - вы там выживайте теперь как хотите, для вас ДЕНЕГ НЕТ а мы себя за ваш счет уже обеспечили...

Гость|26.10.2018 15:11|

До избрания в Государственную думу этот упырь был — председателем совета директоров ООО «Черноморская финансовая компания»,учредителем которой с долей 100% является КОМПАНИЯ "МОЛИНАРА ЛИМИТЕД"КИПР!!!

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