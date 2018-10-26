26.10.2018 | 16:30

Венесуэла научилась обходить международные санкции при помощи совместного с Россией банка, пишет Bloomberg.

По данным издания, правительство и крупные компании южноамериканской страны совершают платежи через малоизвестный «Еврофинанс Моснарбанк». Он был создан во время президентства Уго Чавеса, принадлежит Москве и Каракасу на паритетных началах и не попал под санкции, наложенные на обе страны.

Таким образом, венесуэльские компании могут осуществлять элементарные операции, например, оплачивать импортные товары или получать деньги за свои, экспортируемые за рубеж. Такая ситуация благотворно сказалась и на самом банке, обеспечив ему прирост клиентов и активов. Также поддержку банку оказали клиенты других проблемных кредитных организаций.

Среди операций, в которых задействован «Еврофинанс Моснарбанк», в основном значатся валютные аукционы. Венесуэльские импортеры закупают у банка иностранную валюту, за исключением доллара, и зачисляют ее на свои счета.

Ранее СМИ писали, что Россия готова помочь Ирану обойти американские санкции. Для этого российские нефтеперерабатывающие заводы будут закупать иранскую нефть, а затем перепродавать ее конечным покупателям.

Санкции США в отношении Венесуэлы были введены в 2015 году. Они предусматривают запрет на экспорт и импорт продовольствия, вооружений, финансирования местных предприятий, а также касаются высших лиц страны, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушению прав человека и коррупции. Им запрещен въезд в США, активы на территории страны заморожены. Под воздействием санкций Венесуэла прекратила оборот доллара.