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В стране и мире | Названы сроки начала ипотечного кризиса в России

26.10.2018|16:26
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Первые признаки ипотечного кризиса в России могут появиться в 2019 году. Об этом говорится в пресс-релизе ипотечного сервиса «Одобри.онлайн», поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 26 октября.

Основанием для кризиса, по мнению экспертов компании, может стать то, что в период с 2014-го по 2016 год российские банки выдали много рискованных ипотечных кредитов.

«Деньги выдавались заемщикам, несмотря на плохую кредитную историю и на минимальный пакет документов (...) За эти годы были выданы десятки, а то и сотни тысяч “плохих” кредитов, которые рано или поздно “выстрелят”», — говорит руководитель сервиса Екатерина Сивова.

По мнению эксперта, первая массовая волна неплатежей со стороны заемщиков, оформивших ипотеку в этот период, пройдет, скорее всего, именно в 2019 году. «Еще раз отмечу, что портфель таких кредитов у банков колоссальный», — подчеркивает Сивова, добавляя, что в 2019-м на рынок выйдут залоговые объекты, которые будут продаваться как самими собственниками, так и через агентства недвижимости.

Изменения на рынке кредитования коснутся и политики банков в оценке платежеспособности заемщиков, которая станет более жесткой, считают в «Одобри.онлайн».

В октябре эксперты «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ) подсчитали, каким должен быть уровень дохода заемщика, позволяющий спокойно обслуживать ипотечный кредит. По мнению экспертов НБКИ, рекомендованный размер семейного дохода заемщиков в октябре 2018-го составляет 70,3 тысячи рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.10.2018 16:43|

И ЭТО ТО ЖЕ ПУЗЫРЬ...

Гость|26.10.2018 16:51|

Берите кредиты в рублях по халяве.Завтра доллар будет 150 стоить, отдадите и еще квартиру купите.

Гость|26.10.2018 16:53|

Гость писал(a):

И ЭТО ТО ЖЕ ПУЗЫРЬ...
Это не пузырь: ипотека нормально работает в странах с нормальной экономикой. А в странах с постоянно нищающим населением и насквозь коррумпированной властью - да, весьма рискованное дело.

Имя: Гость
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