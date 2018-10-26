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В стране и мире | Министр труда озадачился реакцией россиян на «беспрецедентный рост зарплат»

26.10.2018|16:24
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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин прокомментировал свое заявление о беспрецедентном росте зарплат в России, передает РИА Новости.

«Я опираюсь на данные Росстата, ничего от себя не придумываю. Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально, почему-то это вызывает какие-то вопросы. Я считаю, что надо все-таки нам учиться и уметь хорошие новости оценивать позитивно», — пояснил Топилин, добавив, что каждый мерит по себе. «У кого-то больше выросла, у кого-то меньше», — подытожил министр.

В ходе своего выступления на правительственном часе в Совете Федерации 24 октября глава Минтруда сообщил, что зарплаты россиян в текущем году выросли более чем на 10 процентов. Такие показатели чиновник назвал беспрецедентными.

Такое заявление вызвало негативную реакцию россиян в соцсетях. Тогда же председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко раскритиковала Топилина за формальный подход в вопросах социальной защиты.

По данным Росстата, рост среднемесячной начисленной заработной платы за январь – август 2018 года действительно составил 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако в расчетах не учитывалась инфляция.

Вместе с тем в своем октябрьском докладе Росстат зафиксировал двухмесячное падение реальных доходов граждан. В сентябре они снизились на 1,5 процента, а в августе — на 0,9 процента.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.10.2018 16:28|

Росстат :)) Он верит Росстату :))

Гость|26.10.2018 16:38|

Гость писал(a):

$1,4 трлн
это 37000$ на рыло

Гость|26.10.2018 17:05|

Гость писал(a):

Росстат :)) Он верит Росстату :))
То на то и выходит.Подсчитайте зарплаты министров,депутатов,чиновников,банкиров,менеджеров-управленцев высшего и среднего звена и очень сильно удивитесь.Они себе выплаты в 3-6 раз подняли,вот вам и средние цифры.

Имя: Гость
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