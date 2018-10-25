25.10.2018 | 16:34

В метро, автобусах и другом общественном транспорте могут появиться динамические тарифы, при которых проезд станет дешевле днем и дороже в часы пик. Об этом «Известиям» рассказали в Минтрансе, который выступает инициатором предложения.

В ведомстве считают, что такая мера позволит решить проблему полупустого дневного транспорта и частично уменьшить утренний и вечерний потоки пассажиров. Конкретные параметры изменений тарифов пока не определены.

Издание пишет, что от этой инициативы финансово выиграют домохозяйки, работники с гибким графиком и пенсионеры, которые отказались от льгот на транспорт. Как сильно пострадает работающее население, не сообщается.

Предложение будет направлено в правительство в числе мер по развитию городского транспорта. В случае его одобрения кабмином реализовывать проект поручат региональным и муниципальным властям, которые и будут устанавливать тарифы на проезд в период с 2019 по 2025 год.

В настоящее время примерно 70-80 процентов всех пассажиров пользуются общественным транспортом именно в час пик, отметил член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин в разговоре с «Известиями». По его мнению, чтобы избежать недовольства граждан, чиновникам придется дать людям что-то взамен, например, уменьшить интервал движения автобусов и трамваев.

Аналогичная практика динамических тарифов уже применяется в Лондоне, где стоимость проезда в час пик на 17 процентов выше, чем в другое время.