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В стране и мире | В России собрались поднять цены на проезд в час пик

25.10.2018|16:34
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В метро, автобусах и другом общественном транспорте могут появиться динамические тарифы, при которых проезд станет дешевле днем и дороже в часы пик. Об этом «Известиям» рассказали в Минтрансе, который выступает инициатором предложения.

В ведомстве считают, что такая мера позволит решить проблему полупустого дневного транспорта и частично уменьшить утренний и вечерний потоки пассажиров. Конкретные параметры изменений тарифов пока не определены.

Издание пишет, что от этой инициативы финансово выиграют домохозяйки, работники с гибким графиком и пенсионеры, которые отказались от льгот на транспорт. Как сильно пострадает работающее население, не сообщается.

Предложение будет направлено в правительство в числе мер по развитию городского транспорта. В случае его одобрения кабмином реализовывать проект поручат региональным и муниципальным властям, которые и будут устанавливать тарифы на проезд в период с 2019 по 2025 год.

В настоящее время примерно 70-80 процентов всех пассажиров пользуются общественным транспортом именно в час пик, отметил член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин в разговоре с «Известиями». По его мнению, чтобы избежать недовольства граждан, чиновникам придется дать людям что-то взамен, например, уменьшить интервал движения автобусов и трамваев.

Аналогичная практика динамических тарифов уже применяется в Лондоне, где стоимость проезда в час пик на 17 процентов выше, чем в другое время.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.10.2018 16:51|

Ну и в магазинах надо также

Гость|25.10.2018 17:21|

я вообще стараюсь не платить.

Гость|25.10.2018 17:21|

Может опустить в час не-пик? Такие мысли были???

Гость|25.10.2018 17:23|

а поправку на дождь, снег, ветер, мороз , жару забыли....

в Лондоне, где стоимость проезда в час пик на 17 процентов выше, чем в другое время. это касается только такси.

Гость|25.10.2018 17:26|

Совсем ах.... .Причём сами инициаторы общественным транспортом не пользуются.

Гость|25.10.2018 17:31|

Нужно цены поднимать утром,днем не поднимать,а вечером еще прибавлять.И так каждый день.

Гость|25.10.2018 17:42|

Теперь россиянам будут завидовать еще больше.

Теперь их ждет Рай.

Путин на Валдае обещал.

Имя: Гость
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