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В стране и мире | В России сменился еще один губернатор

25.10.2018|11:11
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Президент России Владимир Путин провел встречу с Александром Осиповым и объявил о решении назначить его временно исполняющими обязанности главы Забайкальского края. Об этом сообщается на сайте Кремля в четверг, 25 октября.

Встреча прошла накануне вечером. Осипов сообщил главе государства, что приоритетом в его работе станет реализация крупных проектов в регионе. В их числе он назвал освоение Быстринского полиметаллического и Аргунского уранового месторождений.

Возглавлявшая регион Наталья Жданова подала в отставку 11 октября. Она возглавила субъект в 2016 году. Жданова призвала не связывать свой уход с различными слухами «или даже злобными нападками» на нее.

В тот же день о досрочном сложении полномочий объявили губернатор Курской области Александр Михайлов и глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Александр Осипов в 2013 году был назначен первым замглавы Минвостокразвития. В первой половине 1990-х он работал в налоговой, затем ушел в бизнес. В 2009 году стал председателем экспертного совета «Деловой России».​

Источник — lenta.ru
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Гость|25.10.2018 11:31|

Не последняя/йй. А потом пойдут объединения областей. Лаптежную Пензу объединят с запойным Саратовом.

Гость|25.10.2018 12:00|

Когда к нам охранника пришлют?

Гость|25.10.2018 12:31|

Столица СараПензятии будет в Саратове. Пришлют туда.

Имя: Гость
Комментарий:

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