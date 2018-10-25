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В стране и мире | Отец напоил сыновей кока-колой и попал за решетку

25.10.2018|17:38
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Жителя французского города Лимож, который поил своих детей только кока-колой, приговорили к тюремному заключению на три месяца. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Подсудимый не умеет ни читать, ни писать, нередко бьет жену и детей и живет на государственное пособие. «У них не было холодильника, дети спали на матрасах без покрывал», — рассказал обвинитель во время суда.

После того как мужчина потратил все деньги на алкоголь, его дети несколько дней пили только кока-колу. Такое случалось неоднократно. «Отец кормил их пирогами и кока-колой», — заявил обвинитель.

Из-за избытка сладкого в еде старшему сыну к четырем годам пришлось удалить семь больных зубов. Другому сыну три года, однако он так и не начал говорить.

В 2017 году сообщалось, что во Франции запретили бесплатную газировку. Согласно закону, предприятиям общественного питания нельзя предлагать неограниченный доступ к сладким безалкогольным напиткам бесплатно или за фиксированную плату. Это сделано для борьбы с ожирением.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.10.2018 18:05|

Надо отстричь морковку. И все.

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