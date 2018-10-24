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В стране и мире | Москва уличила Запад в наращивании наступательных возможностей

24.10.2018|12:52
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Запад сосредоточил усилия на обеспечении военной мобильности, конечная цель которой — быстрое перемещение американских войск по территории Европы, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 24 октября.

По его словам, для организации приема и размещения войск усиления в странах Балтии и восточноевропейских государствах сформированы координационные центры, подготовлены передовые аэродромы, модернизированы морские порты, создастся система заблаговременного складирования имущества и вооружения.

«Совершенствование инфраструктуры проводится с целью минимизировать сроки переброски войск из глубокого тыла к внешним границам и тем самым повысить наступательные возможности», — пояснил министр.

Также Шойгу заявил о небывалом со времен холодной войны уровне активности НАТО у российских границ. «Фиксируется значительный рост разведывательной активности НАТО на Балтике и в Черноморском регионе. Только в этом году самолеты ВКС России поднимались на перехват возможных нарушителей государственной границы более 120 раз», — рассказал он.

1 июня сообщалось, что вооруженные силы США обсудили возможность развертывания в Германии систем противоракетной обороны. В качестве главной цели указывалось укрепление обороноспособности Европы.

В 2007 году российский президент Владимир Путин, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, осудил внешнюю политику США и расширение НАТО в восточном направлении.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.10.2018 13:30|

Ничо, мы на них как прыгнем и они все сдохнут, а мы попадем в рай.

Гость|24.10.2018 13:56|

Сдохнут все. Не помогут даже миллиарды долларов. А вот куда мы попадем-большой вопрос. Прах к праху...

Имя: Гость
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