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В стране и мире | К руководству Сочи пришли с обысками

24.10.2018|15:42
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Исполняющего обязанности заместителя мэра Сочи Ивана Бомбергера и главного архитектора города Владимира Малова, которые были задержаны, подозревают в выдаче незаконных разрешений на строительство. Об этом в среду, 24 октября, источник, знакомый с ходом следствия, сообщил ТАСС.

Утром 24 октября в мэрии Сочи прошли следственные действия. Бомбергер, Малов и глава МУП «Водоканал» Сергей Винарский были задержаны. Как сообщили в администрации города, правоохранительные органы провели выемку документов в кабинете Бомбергера, постановления о привлечении чиновника в качестве подозреваемого представлено не было.

«Исполняющий обязанности заместителя мэра Сочи Иван Бомбергер (...) подозревается в выдаче незаконных разрешений на строительство домов и превышении должностных полномочий (...) Владимир Малов, главный архитектор Сочи, подозревается в халатности, выдаче незаконных разрешений на строительство, превышении должностных полномочий», — сказал источник.

Он уточнил, что руководитель сочинского МУП «Водоканал» Сергей Винарский подозревается в выдаче незаконного разрешения на подключение к сетям многоэтажного дома на берегу моря, который изначально был оформлен как индивидуальное жилое строение.

По данным источника, силовики также подозревают, что однокомнатную квартиру площадью 90 квадратных метров Бомбергер в 2014 году купил ниже рыночной стоимости — за сумму около одного миллиона рублей. У Винарского во время обыска найдены восемь миллионов рублей и коллекция дорогих часов. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.10.2018 16:04|

этих и в пензе можно задержать не ошибетесь .город стал уже не город а так поселение .

Гость|24.10.2018 16:17|

Россиянин создал петицию с требованием ввести уголовное наказание для депутатов, которые не выполняют свои предвыборные обещания.

Российские граждане начали сбор подписей под петицией с предложением вести уголовную ответственность для политических деятелей за невыполнение предвыборных обещаний. Петиция размещена на сайте Российской общественной инициативы (РОИ).Авторы петиции отмечают, что в предвыборный период депутаты всех уровней «обещают с три короба», но по факту после избрания ничего не делают для народа. При этом никакого наказания за невыполнение предвыборных обещаний к ним применить нельзя. «Нужно добавить отдельным пунктом уголовную ответственность за то, что не выполнены конкретные предвыборные обещания», - предлагают в этой связи авторы петиции.Наказание для депутатов-«пустозвонов» должно быть максимальным, «так как затронуты интересы широкого круга лиц».В петиции предлагается внести соответствующие поправки в статью «Мошенничество» УК РФ.

«Хоть что-то будет выполняться для народа, а не только для слуг народа», — добавляет автор петиции.

Гость|24.10.2018 16:32|

почему то не удивляет...

Гость|24.10.2018 16:34|

Не соблюдая чувства меры,

Крадут чиновники и мэры.

И воровать-то как умеют,

Что даже в кризис богатеют....

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