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В стране и мире | Биллу и Хиллари Клинтон прислали взрывное устройство

24.10.2018|21:24
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В почте бывшего президента США Билла Клинтона и его жены, бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон, 24 октября обнаружили взрывное устройство. Об этом сообщила газета The New York Times.

Бомбу обнаружил работник, проверяющий почту Клинтонов в их доме в пригороде Нью-Йорка. По словам представителя правоохранительных органов, устройство напоминало то, что подбросили ранее в почтовый ящик дома миллиардера Джорджа Сороса.

Дом Сороса также находится в пригороде Нью-Йорка. Самодельное взрывное устройство было изготовлено из металлической трубы, наполненной взрывчатым порошком. После его обнаружения саперы провели контролируемый взрыв.

Как сообщает Reuters со ссылкой на офис Федерального Бюро Расследований в Нью-Йорке, дело уже передано ФБР. Мотивы злоумышленника, как и в случае с Соросом, не установлены, о подозреваемых пока не сообщалось.

Источник — lenta.ru
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