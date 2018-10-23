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В стране и мире | США возобновили ядерную гонку вооружений

23.10.2018|10:40
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США увеличат свой ядерный арсенал, чтобы оказывать давление на Россию и Китай. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

В ходе беседы с журналистами американский лидер повторил свое утверждение, будто Россия якобы нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности, и США намерены в связи с этим выйти из соглашения. Он добавил, что к данному договору должен присоединиться Китай.

«Пока они не придут в чувство, мы будем наращивать ядерные вооружения», — сказал он.

21 октября Трамп заявил, что страна выходит из договора ДРСМД. Он пообещал «развивать вооружения до тех пор, пока Россия и Китай не согласятся на новую сделку», однако речи о ядерном оружии тогда не шло. В Москве предупредили об ответных мерах, в том числе военно-технического характера.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

Источник — lenta.ru
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