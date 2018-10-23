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В стране и мире | Россиянам предрекли подорожание хлеба

23.10.2018|10:48
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Отпускные цены на весь ассортимент хлеба могут увеличиться на 8-12 процентов на фоне роста стоимости пшеницы и, соответственно, муки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявления крупных производителей хлеба.

В письме красноярских предприятий говорится, что в последний раз цены на хлебобулочные изделия в регионе увеличивались на 5-10 процентов в первом квартале 2016 года. Издание со ссылкой на данные «Совэкона» отмечает, что на прошлой неделе средние цены на пшеницу третьего класса в Сибири выросли на 300 рублей (до 9,8 тысячи рублей за тонну).

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков рассказал, что российские пекари ведут переговоры с поставщиками об увеличении отпускных цен с августа 2018 года. Он также сообщил, что некоторые предприятия Центральной России направили сетям новые прейскуранты. Участники рынка считают, что плавного повышения стоимости хлеба стоит ожидать с 1 ноября.

В X5 Retail Group, «Магните», «Ленте» и Metro информацию о росте цен не прокомментировали.

В начале октября сообщалось, что в скором времени в России могут вырасти цены на целый ряд товаров. Причина — повышение экологического сбора, которое готовит Минприроды. В ведомстве возможное повышение сбора объяснили желанием стимулировать компании самостоятельно перерабатывать отходы производства.

Источник — lenta.ru
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