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В стране и мире | Обнаружено тело убитого саудовского журналиста

23.10.2018|14:16
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Тело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу турецкой партии Vatan Догу Перинчека.

По словам депутата, надежные источники в службе безопасности Стамбула рассказали ему, что тело Хашукджи нашли в колодце, который находился на территории саудовского генконсульства, где журналиста видели в последний раз.

2 октября Хашукджи находился в Стамбуле. Он отправился в ведомство Саудовской Аравии, чтобы получить недостающие бумаги для развода. Вместе с ним к территории генконсульства подошла невеста, однако внутрь она не заходила. Девушка прождала жениха несколько часов, но он так и не вышел из здания. При этом сотрудники консульства заявили, что журналист самостоятельно покинул здание дипмиссии.

Спустя 18 дней Эр-Рияд признал, что убийство журналиста произошло в здании генконсульства. Власти Саудовской Аравии заявили, что Хашукджи был убит в результате конфликта с людьми, которых он встретил в консульстве. Однако они не уточнили, кем были эти люди.

Турецкие власти заявили, что убийство было жестоким. По данным местных СМИ, журналиста пытали, отрезая ему пальцы, а затем обезглавили.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.10.2018 14:37|

Нормально так. Пришел мужик разводится, не на блатхату, а в консульство страны! А его взяли и расчленили. Дикари.

Гость|23.10.2018 14:41|

Это был вообще капец над саудовским журналистом.

Гость|23.10.2018 15:24|

Так разводился жених или женился??? Чудеса словесной мысли наших корреспондентов

Гость|23.10.2018 15:28|

Крутые нравы арабского мира. И это все в Посольстве? Взорвать всех вместе прямо в дипмиссии. Они нам еще про демократию и права человека сказки напевать будут?

Имя: Гость
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