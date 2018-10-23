23.10.2018 | 14:16

Тело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу турецкой партии Vatan Догу Перинчека.

По словам депутата, надежные источники в службе безопасности Стамбула рассказали ему, что тело Хашукджи нашли в колодце, который находился на территории саудовского генконсульства, где журналиста видели в последний раз.

2 октября Хашукджи находился в Стамбуле. Он отправился в ведомство Саудовской Аравии, чтобы получить недостающие бумаги для развода. Вместе с ним к территории генконсульства подошла невеста, однако внутрь она не заходила. Девушка прождала жениха несколько часов, но он так и не вышел из здания. При этом сотрудники консульства заявили, что журналист самостоятельно покинул здание дипмиссии.

Спустя 18 дней Эр-Рияд признал, что убийство журналиста произошло в здании генконсульства. Власти Саудовской Аравии заявили, что Хашукджи был убит в результате конфликта с людьми, которых он встретил в консульстве. Однако они не уточнили, кем были эти люди.

Турецкие власти заявили, что убийство было жестоким. По данным местных СМИ, журналиста пытали, отрезая ему пальцы, а затем обезглавили.